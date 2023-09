Tenis stołowy. I liga znowu w Szczecinie. Griffin’s Spin śladami Stali Stocznia

Czołowy tenisista szczecińskiego I-ligowca Bartosz Dobrowolański Fot. Szymon WÓJCIK

Ponad ćwierć wieku czekali szczecińscy sympatycy tenisa stołowego, aby ponownie w grodzie Gryfa rozgrywane były I-ligowe spotkania. W latach 90. ubiegłego wieku w I lidze występowała Stal Stocznia Szczecin, która grając nie tylko z Polakami w składzie, brała udział także w europejskich pucharach. Teraz do I ligi powrócili szczecinianie z klubu Griffin’s Spin i jest to duży sukces, choć to obecnie drugi poziom rozgrywkowy, bo najlepsi występują w Lotto Superlidze.

Przed laty Stal Stocznia występowała w kameralnej małej hali, dzielonej z pięściarzami, mieszczącej się przy ul. 1 Maja, lecz tego urokliwego obiektu, jak również pobliskiego boiska piłkarskiego, niestety już nie ma… Griffin’s Spin Szczecin I-ligowe mecze grał będzie jednak bardzo blisko tamtego kultowego miejsca, bo w drodze prostej zaledwie 150 metrów obok, w niedawno wybudowanej hali sportowej TME przy ul. Racibora (wejście od ul. Emilii Plater).

W najbliższą sobotę o godz. 16 w hali TME odbędzie się szczecińska inauguracja sezonu, bo rozegrany zostanie mecz I ligi Grupy Północnej, w którym dojdzie do zachodniopomorskich derbów, a beniaminek Griffin’s Spin podejmie Darz Bór Karnieszewice. W pierwszej kolejce szczecinianie przegrali na wyjeździe z Energą Morliny Ostróda aż 0:10, a najbliższy rywal – Darz Bór Karnieszewice, rozgrywa już piąty sezon w I lidze i to on będzie zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku, tym bardziej że wzmocnił się Maksymilianem Miastkowskim, młodym tenisistą i wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

Griffin’s Spin Szczecin to tegoroczny beniaminek I ligi, który wygrał baraże w II lidze wielkopolsko-zachodniopomorskiej, po czym trafił w barażu na zespół UKS Top Solec Kujawski. Był to dwumecz decydujący o awansie do I ligi, ale mimo ambitnej postawy szczecinianie przegrali oba spotkania (3:7 i 4:6). Awansu sportowego nie udało się uzyskać, ale Griffin’s Spin osiągnął porozumienie z zespołem Energia Manekin Toruń, który zrezygnował z występów drugiego zespołu w I lidze i odsprzedał miejsce naszej drużynie. Tym samym po ponad 25 latach I liga wróciła do Szczecina.

– Wszyscy zawodnicy ucieszyli się z tej informacji, choć wiadomo, że nie smakuje to tak samo jak sportowo wywalczony awans – poinformował w mediach klubowych Bartosz Dobrowolański, kapitan Griffin’s Spin Szczecin. – Występy zespołu w rozgrywkach I ligi są spełnieniem marzeń i nagrodą za cały trud, jaki włożyliśmy w ciężkie treningi od początku kariery sportowej. Co ważne, do dnia dzisiejszego odbieram telefony z gratulacjami. Wiele osób cieszy się z faktu, że będzie w Szczecinie tenis stołowy na I-ligowym poziomie.

Griffin’s Spin chce, aby w drużynie występowali zawodnicy z regionu, którzy będą mieli okazję sprawdzić się na poziomie I ligi, a celem beniaminka jest oczywiście utrzymanie. Mimo że z I ligi bezpośrednio spada tylko jeden zespół, to nie będzie to zadanie łatwe.

W sezonie 2023/2024 Griffin’s Spin Szczecin występował będzie w składzie:Bartosz Dobrowolański, Dawid Kosiński, Kamil Kiljanek, Artur Lemieszka i Kamil Rudomina. Terminarz szczecińskiej drużyny: Darz Bór Karnieszewice (16 września, dom), Proste Domy Gorzovia Gorzów (7 października, wyjazd), Balta KS AZS AWFiS Gdańsk II (14 października, dom), Dekorglass Działdowo II (21 października, wyjazd), KTS Nowy Dwór Mazowiecki (11 listopada, wyjazd), UKS Top Solec Kujawski (18 listopada, dom), Energa Manekin Toruń (2 grudnia, wyjazd), ZKS Zielona Góra II (9 grudnia, dom). ©℗

(PR)