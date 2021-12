Tenis stołowy. Darz Bór Karnieszewice umocnił się na drugim miejscu

W meczu I ligi tenisistów stołowych grupy północnej, Darz Bór Karnieszewice wygrał u siebie z drugim zespołem Dekorglass-u Działdowo II (9:1).

- Niespodzianki nie było. Łatwa wygrana. Rywale jeszcze w młodym wieku, niedoświadczeni - opisuje spotkanie R. Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

***

W miniony weekend grała również druga liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. STS Dębno nie przyjechał do Szczecina na mecz Top-Spinem Szczecin. KTS Koszalinianin Koszalin przegrał u siebie z Championem Police (2:8). Pierwszy zespół Visonex-u LUKS TOP Wierzbięcin I, pokonał drugi zespół Visonex-u LUKS TOP Wierzbięcin II (7:3). Natomiast UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg pokonał UKS Nałęcz I Majster Ostroróg (6:4).

- STS Dębno nie przyjechało, gdyż COVID zagościł w ich drużynie i nie mieli składu do grania. Mecz został przełożony na styczeń. Sukces dla KTS-u, że z Policami zdobyli dwa punkty. Wygrana lidera z drugim zespołem z Wierzbięcina, zgodna z przewidywaniami. Młodzież z drugiego zespołu szuka punktów. Jeżeli chodzi o mecze Ostrorogu, to o sile pierwszego zespołu stanowią młodzi zawodnicy, którzy mają duże umiejętności. Drugi zespół to starzy wyjadacze, którzy też są dobrze wyszkoleni. Suchy wynik jednak, nie jest zgodny z moimi przewidywaniami - opisuje minioną kolejkę R. Buczek.

***

Za nami ósmy turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się co niedzielę, w Szczecinie, przy ul. Łukasińskiego 110.

- Ostatni turniej wygrał Paweł Szymański. W łącznej klasyfikacji prowadzi Wojciech Dzięgielewski. Na zawody przybyło 21 uczestników. Niedziela handlowa spowodowała, że mieliśmy mniejszą liczbę zawodników. Liczę, że w styczniu na turnieju pojawi się ponad 40 graczy - mówi o rozgrywkach R. Buczek.

***

W miniony weekend zakończyło się Grand Prix Polski Kadetów w Zielonej Górze. W kadetkach reprezentowała nas Magda Idzik, która zajęła miejsce w przedziale 49-56, zaś Cyprian Marczak i Konrad Pyra, startowali w kadetach zajmując odpowiednio miejsca w przedziałach 41-48 oraz 25-32.

- Młody Pyra dostał się na zawody poprzez piątkowe eliminacje. W fazie grupowej turnieju głównego pokonał wszystkich przeciwników, wychodząc z grupy na pierwszym miejscu. Zawodnik ten, dobrze rokuje na przyszłość - mówi o młodym graczu R. Buczek.

***

W ten weekend odbyło się również Grand Prix Polski Weteranów w Węgierskiej Górce. Na uwagę zasługuje zwycięstwo Artura Sawocha (STS Dębno), który w przedziale wiekowym 50-59, okazał się najlepszy.

- Jest to niewątpliwie duży sukces tego zawodnika. W finale Artur Sawoch pokonał Artura Sołtysika, który był rozstawiony z numerem pierwszym - mówi o zawodniku z Dębna R. Buczek.

***

Dwa tytuły młodzieżowych wicemistrzów świata wywalczyli w środę reprezentanci Polski. Po dwa krążki w Vila Nova de Gaia wywalczyli Samuel Kulczycki (U19) i Miłosz Redzimski (U15). Obydwaj zdobyli drugie miejsce w grze pojedynczej oraz trzecie w grze mieszanej.

- Jest to również sukces dwóch ojców zawodników: Tomasza Redzimskiego i Szymona Kulczyckiego. Ten pierwszy rozgrywa już spotkania w Superlidze Tenisa stołowego (Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki) i pokonał w półfinale aktualnego mistrza Europy w grze pojedynczej – Felixa Lebruna 4:2, który gra uchwytem motylkowym, co mogło być utrudnieniem dla naszego zawodnika. Samuel zaś, występuje w TTF Liebherr Ochsenhausen, klubie z Bundesligi - opisuje sukcesy zawodników R. Buczek.

***

W pingpongowej Lotto Superlidze, Jakub Dyjas rozegrał kilka spotkań bez wymaganej licencji. Wychowanek KTS-u Koszalinianin Koszalin jednak nadal rozgrywa swoje mecze i ma 100% wygranych spotkań. Wszystko wskazuje na to, że Dekorglass Działdowo nie zostanie wyrzucony z Lotto Superligi. Zespół w lidze zostanie, ale będzie utrzymane miał cztery walkowery i dostanie kary finansowe.

- Temat został zatuszowany. Powołana została komisja dyscyplinarna, która rozwiązała sprawę na korzyść Dekorglass-u. Superligi rządzi się swoimi prawami - zakończył R. Buczek.

(PR)

Fot. Darz Bór - FanPage