Tenis stołowy. Darz Bór Karnieszewice lepszy od Palmiarni [GALERIA]

W meczu I ligi gr. północnej Darz Bór Karnieszewice pokonał u siebie ZKS Pamiarnię Zielona Góra II 6:4, a punkty dla gospodarzy zdobyli Maksymilian Miastowski 2.5, Bartosz Szarmach 2 i Marcin Woskowicz 1.5.

Mecz był bardzo wyrównany i stał na wysokim poziomie, a cztery partie rozstrzygnęły się w piątym secie. Komplet punktów zdobył Miastowski, który dysponował największą siłą gry i przy podobnym wyszkoleniu technicznym pokonał Patryka Żyworonka 3:1 i Samuela Michnę 3:0. Kluczem do zwycięstwa był jednak bardzo dobrze grający tego dnia Bartosz Szarmach, który wygrał z Łukaszem Wachowiakiem 3:1 i Igorem Misztalem 3:2.

Natomiast Zespół Griffin's Spin Szczecin rozegrał dwa spotkania I ligi gr. północnej. W sobotę szczecinianie przegrali na wyjeździe z Dekorglassem Działdowo II 1:9. Wynik spotkania był jednostronny, choć trzy partie rozstrzygnęły się w piątym secie. Zdobywcą jedynego punktu był Dawid Kosiński, który pokonał Patryka Lewandowskiego 3:1. W drugim spotkaniu Griffin's Spin przegrał u siebie z ZKS Palmiarnią Zielona Góra II 2:8. Spotkanie rozegrane zostało awansem z 9. kolejki, która odbędzie się 12. grudnia. Punkty dla gospodarzy ponownie zdobył Kosiński, który pokonał Łukasz Wachowiaka 3:2, choć przy stanie 0:2 jego przeciwnik miał piłkę meczową. Drugie zwycięstwo to kontrolowana wygrana nad Igorem Misztalem 3:1. Zespół z Zielonej Góry wystawił w tym meczu dwóch czternastolatków - Patryka Żyworonka, reprezentanta kadry narodowej, który od 3 lat trenuje w szkółce Lucjana Błaszczyka i przez ten czas zrobił potężny postęp w grze, a w swojej kategorii wiekowej znajduję się w czołówce rankingu europejskiego i światowego. Drugi zawodnik to Samuel Michna, który również jest reprezentantem kadry narodowej. Natomiast Igor Misztal to reprezentant kadry narodowej niepełnosprawnych.

###

Wyniki z minionego weekendu:

II liga:

4. kolejka:

Champion Police - Fairplayce Invest House Poznań 4:6, UKS Nałęcz I Majster Ostroróg - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 8:2, KTS Koszalinianin Koszalin - STS Dębno 8:2.

III liga

3. kolejka:

KTS Kołobrzeg - KTS Koszalinianin Koszalin III 16:2, Technik Świdwin - KTS Koszalinianin Koszalin II 13:5, Team Tenis 2005 Białogard - KTS Gryf Szczecinek 6:12, Trzynastka Szczecin - ATS Stargard II 12:6, SMTS Bez Spiny - ATS Stargard 8:10, Griffin's Spin Szczecin II - UKS-T Victoria Chojna 9:9.

IV liga

3. kolejka:

Czapla Czaplinek - KTS Gryf Szczecinek III 17:1, Technik Świdwin II - KTS Gryf Szczecinek II 5:13, Czarni Pieszcz - KTS Kołobrzeg II 10:8, LUKS Gryfice - Flota Świnoujście 0:18, Griffin's Spin Szczecin III - Mewa Resko 0:18, SALOS Szczecin - Zalew Stepnica 11:7.

V liga

3. kolejka:

LUKS Gryfice II - KTS Gryf Szczecinek IV 15:3, Technik Świdwin III - UKS 96 Sucha Koszalińska 8:10, Perła Połczyn-Zdrój - ZTTS Złocieniec 6:12, Champion Police II - ATS Stargard III 2:16, ENEA ATS Prime Szczecin - Zalew Stepnica II 13:5, STS Dębno - Champion Police II 10:8.

###

29 października odbył się dziewiąty, jesienny turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym, a w zawodach udział wzięło 36. zawodników. W finale A zwyciężył Michał Szymański, drugi był Wojciech Kuc, a trzeci Krzysztof Rusiecki. W finale B najlepszy był Jacek But, drugie miejsce zajął Norbert Wetklo, a trzecie Rafał Gustołek. W finale C wygrał Anatolij Kowalczuk, drugi był Cyprian Górka, a trzeci Tomasz Cyranka. W finale D wygrał Jarosław Jaskuła, druga była Liliana Kozłowska, a trzeci Zdzisław Gachowski. Już w najbliższą niedzielę rozegrany zostanie 99. turniej FETS i dziesiąty, ostatni turniej edycji jesiennej, który zadecyduję o miejscach w końcowej klasyfikacji. W czołówce panuje duży ścisk, a różnica punktowa między zawodnikami jest niewielka. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Początek zawodów o godz. 10. (c)(p)

PR