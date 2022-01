Tenis stołowy. 73 zawodników w Sianowie

W Sianowie odbył się Memoriał im. Jana Nowickiego w tenisie stołowym, w którym w części sportowej udział wzięło 73 zawodników. Jan Nowicki był zawodnikiem, trenerem, działaczem i założycielem w 1975 r. Koszalińskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz współzałożycielem ZPZTS w 1999 r. Przez 45 lat nieprzerwanie pełnił funkcję prezesa, sekretarza i skarbnika.

Eliminacje do turnieju głównego odbywały się w grupach, a spotkania rozgrywane były tylko do dwóch wygranych setów. Turniej główny rozgrywany był systemem pucharowym. Przegrani zawodnicy przechodzili do turnieju pocieszenia, a mecze w fazie pucharowej rozgrywane były do trzech wygranych setów.

W kategorii młodzików (rocznik 2009 i młodsi) zawody wygrał Karol Sukurenko (KTS Kołobrzeg), drugie miejsce zajął Maciej Pieniążek (UKS Czarni Pieszcz). Trzecie miejsce zajęli: Hanna Gastół (UKS Czarni Pieszcz) i Dorota Plonder (UKS Sucha Koszalińska), która była najmłodszą uczestniczką turnieju.

W kategorii młodzieżowej (40 lat i młodsi) najlepszy okazał się Mikołaj Olejnik (Visonex LUKS TOP Wierzbięcin), drugi był Adam Wojnar (Technik Świdwin). Trzecie miejsce przypadło Krzysztofowi Łazowskiemu (UKS Team Tenis 2005 Białogard) i Markowi Łąckiemu (KTS Kołobrzeg), który wygrał turniej pocieszenia.

W kategorii weteranów (41-59 lat) turniej wygrał Sławomir Januszewski z Chojnic. Drugi był Henryk Dzida z Białogardu. A trzecie miejsce zajęli: Krzysztof Pierogowski z Chojnic oraz Romuald Lewandowski z Reska, który wygrał turniej pocieszenia.

W kategorii nestorzy (60 lat i starsi) wygrał Jan Pawlicki z Barcina, drugi był Władysław Zbylut z Koszalina. Na podium zawody ukończyli: Antoni Biedziuk ze Szczecinka i Mirosław Bodnar z Tychowa, który w swojej kategorii wygrał turniej pocieszenia.

Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy, zaś w młodzikach wszyscy gracze otrzymali dyplomy. Medalami nagrodzono zawodniczki i zwycięzców turnieju pocieszenia. Nagrodę otrzymał też najstarszy uczestnik Memoriału, urodzony w 1939 r. Czesław Kotliński z Koszalina. ©℗

(PR)