Tenis stołowy. 10 lat z SALOS-em

W szczecińskim SALOS-ie w sekcji tenisa stołowego we wszystkich kategoriach wiekowych trenuje łącznie 24 zawodników. Najmłodszy gracz jest z rocznika 2014, a najstarszy urodził się w 2004 roku. Czyli można sobie obliczyć, że jak 8-latek trafi do naszego klubu specjalizującego się w pracy z młodzieżą, to może w nim występować przez dziesięć lat.

Na sztandarach SALOS-u jest hasło, że „wychowanie to sprawa serca”, a sekcja tenisa stołowego prowadzi całoroczny nabór dla dzieci ze szkół podstawowych. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu; w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 17-18.30.

Niedawno rozegrany został 7. wewnętrzny turniej tenisa stołowego w sali gimnastycznej Szkoły Collegium Salesianum przy ul. św. Jana Bosko 1. W zawodach udział wzięło 41 zawodników, a rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach: zaawansowanej, średniozaawansowanej i początkującej. Turnieje takie odbywają się co miesiąc, a udział w nich biorą głównie uczniowie Szkoły Podstawowej numer 33, którzy chodzą do klasy sportowej o profilu tenisa stołowego. Organizatorem rozgrywek jest SALOS Szczecin, który prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.

W SALOS-ie od ponad dziesięciu lat grającym trenerem tenisa stołowego jest Adam Zarzycki. Obecnie jego zespół seniorski gra na poziomie IV ligi grupy zachodniej i zajmuje miejsce w środku tabeli.

– Głównym naszym celem jest utrzymanie się w IV lidze i prawdopodobnie uda nam się to zrealizować, ale najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia Lokalnego SALOS jest szkolenie dzieci i młodzieży – zaznacza A. Zarzycki. – We wrześniu każdego roku rozwieszam ogłoszenia w szkołach podstawowych. Wiele osób przychodzi do nas, bo zobaczyło informację na stronie internetowej lub jeden drugiemu polecił nasze zajęcia.

Oprócz sekcji tenisa stołowego, SALOS Szczecin prowadzi również zajęcia z piłki nożnej, drużyny młodzieżowe osiągają spore sukcesy także na szczeblu centralnym, a nawet międzynarodowym, zaś kilku wyróżniających się piłkarzy trafiło do PKO BP Ekstraklasy, a nawet do reprezentacji Polski. Niektóre dzieci potrafią zmienić uprawianą dyscyplinę sportu.

– Dla wielu naszych zawodników tenis stołowy jest już drugim sportem – dodaje A. Zarzycki. – Niektórzy trenowali przykładowo piłkę nożną, ale nie realizowali się w tej dyscyplinie i przyszli do mnie. Porzucają całkowicie inną aktywność i zaczynają amatorsko trenować tenis stołowy. Z czasem coraz mocniej zaczynają angażować się w zajęcia, a ja staram się zrobić z nich zawodników.

Każdy rodzic może zapisać swoje dziecko na zajęcia tenisa stołowego. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z trenerem Adamem Zarzyckim (tel. 509 296 048) lub napisać maila na adres: salos.tenis@wp.pl. Treningi są odpłatne, a zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej szkoły Collegium Salesianum przy ul. św. Jana Bosko 1 (budynek L). ©℗

