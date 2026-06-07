Tenis. Rosyjskie rakiety!

Maja Chwalińska w turnieju Magnolia Cup 2016. Fot. Ryszard PAKIESER

Polska tenisistka Maja Chwalińska, którą przed laty jako nastolatkę oglądaliśmy w Szczecinie w turnieju Magnolia Cup, odniosła duży sukces zajmując II miejsce w prestiżowym turnieju Roland Garros we Francji, a jej rywalki - półfinałowa i finałowa - to Rosjanki, reprezentujące kraj, który napadł na heroicznie broniącą się Ukrainę. Rosyjskie rakiety trafiają w szpitale, przedszkola, szkoły i osiedla mieszkalne. Giną niewinni cywile, starcy i dzieci. Czy w tej sytuacji jest sens pisać o rosyjskich rakietach na kortach? Władzom tenisowych organizacji okropności wojny jak widać nie przeszkadzają... (mij)

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