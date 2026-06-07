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Tenis. Rosyjskie rakiety!

Data publikacji: 06 czerwca 2026 r. 23:52
Ostatnia aktualizacja: 06 czerwca 2026 r. 23:52
Tenis. Rosyjskie rakiety!
Maja Chwalińska w turnieju Magnolia Cup 2016. Fot. Ryszard PAKIESER  

Polska tenisistka Maja Chwalińska, którą przed laty jako nastolatkę oglądaliśmy w Szczecinie w turnieju Magnolia Cup, odniosła duży sukces zajmując II miejsce w prestiżowym turnieju Roland Garros we Francji, a jej rywalki - półfinałowa i finałowa - to Rosjanki, reprezentujące kraj, który napadł na heroicznie broniącą się Ukrainę. Rosyjskie rakiety trafiają w szpitale, przedszkola, szkoły i osiedla mieszkalne. Giną niewinni cywile, starcy i dzieci. Czy w tej sytuacji jest sens pisać o rosyjskich rakietach na kortach? Władzom tenisowych organizacji okropności wojny jak widać nie przeszkadzają... (mij)

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