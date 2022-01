Tenis. Polacy przegrali z Hiszpanią

Polscy tenisiści, prowadzeni przez kapitana, szczecinianina Marcina Matkowskiego, przegrali w Sydney z drużyną Hiszpanii 1:2 w półfinale turnieju ATP Cup. Losy awansu rozstrzygnęły się w pojedynkach singlowych, a punkt dla Polski zdobył debel: Szymon Walków i Jan Zieliński.



Polacy, w swoim drugim starcie w ATP Cup (w 2020 r. nie wyszli z grupy), awansowali do półfinału wygrywając wcześniej trzy mecze i zajmując pierwsze miejsce w grupie D. Ich piątkowi rywale również byli niepokonani, ale w grupie A.



W pierwszym pojedynku singlowym, z udziałem „drugich rakiet” obydwu zespołów, miał wystąpić Kamil Majchrzak, obecnie 117. w rankingu ATP Tour. Jednak polski tenisista musiał się wycofać z gry, ponieważ otrzymał w piątek pozytywny wynik tekstu na COVID-19 i teraz czeka go siedmiodniowa kwarantanna w Sydney. 25-letni zawodnik LOTOS PZT Team fantastycznie rozpoczął sezon, bowiem ma za sobą trzy wygrane mecze bez straty seta. W każdym ze spotkań w ATP Cup otwierał rywalizację zapewniając drużynie pierwszy punkt. Obecnie jest na czele listy oczekujących na zwolnienie miejsca w głównej drabince wielkoszlemowego Australian Open, który rozpocznie się 17 stycznia w Melbourne. W tej sytuacji, zamiast Kamila, na kort wyszedł 96. deblista świata Jan Zieliński, który w singlu zajmuje 860. pozycję. Po drugiej stronie siatki stanął Pablo Carreno-Busta, aktualnie sklasyfikowany na 20. miejscu w grze pojedynczej. Zieliński przegrał wyraźnie 2:6, 1:6.



Potem na korty wyszli liderzy obu zespołów, czyli dziewiąty na świecie Hubert Hurkacz oraz numer 19. w rankingu ATP – Roberto Bautista-Agut, obaj dotychczas niepokonani w Sydney. 33-letni Hiszpan poprawił bilans ich pojedynków na 3-0, bowiem wcześniej wygrał z Polakiem na twardych kortach w imprezie ATP Masters 1000 w Cincinnati w 2019 r. w dwóch setach, a także na jesieni 2020 r w halowym challengerze ATP W Kolonii – w trzech.



Nieoczekiwanie Hurkacz stracił swoje podanie już w trzecim gemie, co pozwoliło rywalowi zbudować prowadzenie 3:1 i 4:2. Jednak od tego momentu zdobył trzy gemy, a losy pierwszej partii rozstrzygnęły się w tie-breaku. Bautista-Agut zapewnił sobie zwycięstwo wykorzystując drugiego setbola, po prawie godzinnej walce, choć wcześniej przegrywał w nim 1-4 i 4-5. Drugi set Hurkacz rozpoczął od przełamania serwisu rywala, a po raz drugi udało mu się to w siódmym gemie, dzięki czemu wyszedł na 5:2. Skuteczny wypad do siatki przy drugim setbolu na 6:2 pozwolił mu wyrównać stan meczu. W decydującej partii nie doszło do przełamań, chociaż przy stanie 5:6 Polak musiał bronić trzy piłki meczowe. Znowu konieczny był tie-break, w którym Bautista-Agut nie wykorzystał dwóch kolejnych szans na zwycięstwo, a zakończył spotkanie po dwóch godzinach i 44 minutach, po szóstym meczbolu i wygrał tie-breaka 7-5.



Na koniec rywalizacji Polaków z Hiszpanami doszło do meczu deblowego, w którym Walków i Zieliński wygrali po zaciętym super tie-breaku z bardziej doświadczonymi rywalami Pedro Martinezem i Albertem Ramosem-Vinolasem 4:6, 6:3, 10-6.



Polski zespół w Sydney prowadził szczecinianin Marcin Matkowski, były siódmy deblista świata i finalista wielkoszlemowego US Open oraz ATP Finals (obydwa w 2011 roku) w parze z Mariuszem Fyrstenbergiem, kapitanem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa.

