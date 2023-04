Tenis plażowy. Debiut w Szczecinie

Wiesław Wiatrowski będzie promował tenis plażowy w Szczecinie. Fot. Robert DAJCZAK

Tenis plażowy, dyscyplina zyskująca w Polsce coraz większą popularność, zadebiutuje w weekend w Szczecinie. Na boiskach na kąpielisku Arkonka rozegrane zostaną pierwsze mistrzostwa Szczecina w tej dyscyplinie.

– Wraz z UKS Błyskawica chcemy w ten sposób promować tenis plażowy w Szczecinie – mówi organizator Wiesław Wiatrowski. – Nie wiemy jakiej frekwencji możemy się spodziewać, bo to pierwsze takie zawody, ale już przyjazd do Szczecina zapowiedziała silna grupa zawodników z Beach Team Gorzów. Liczę, że w turnieju pojawią się także przedstawiciele szczecińskiego środowiska tenisistów ziemnych, badmintonistów i miłośników squasha.

Impreza na kąpielisku Arkonka będzie dwudniowa. W sobotę w godz. 15-17.30 na oficjalnych treningach będzie można zapoznać się z tajnikami tenisa plażowego i spróbować swoich sił na piaszczystym boisku. W niedzielę od godz. 10.30 toczyć się już będzie walka o tytuł mistrza Szczecina (zgłoszenia przed zawodami). W przypadku niepogody turniej rozegrany zostanie w poniedziałek.

Kto złapie bakcyla, będzie mógł w wakacje kontynuować przygodę z tenisem plażowym w cyklu turniejów w Trzęsaczu. To właśnie do tej miejscowości Wiesław Wiatrowski, popularyzator aktywnego wypoczynku w gminie Rewal, w tym sezonie przenosi swoją popularną imprezę. W jej ramach co weekend odbywać się będą nie tylko turnieje tenisa plażowego, ale także siatkówki na piachu. Start cyklu w Trzęsaczu zaplanowano na ostatni weekend czerwca.

(woj)