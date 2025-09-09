Tenis. Największą gwiazdą szczecińskiego turnieju jest... Vondrousova

Marketa Vondrousova niedawno dotarła do ćwierćfinału US Open. Fot. Hameltion (Wikipedia - licencja CCA - SA 4.0 International)

Największą gwiazdą, jaką można spotkać na szczecińskich kortach podczas męskiego challengera Invest in Szczecin Open jest czeska tenisistka Marketa Vondrousova. To triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu w 2023 roku i finalistka French Open 2019.

Vondrousova zajmuje obecnie 36. miejsce w światowym rankingu singlistek. Do Szczecina przyjechała niemal wprost z Nowego Jorku, gdzie dotarła do ćwierćfinału US Open. Na korach Flushing Meadows pokonała m.in. Jasmine Paolini i – po trzysetowym boju – Jelenę Rybakinę.

Na dwie godziny przed planowanym pojedynkiem o półfinał US Open Czeszka zrezygnowała z gry, oddając Białorusince Arynie Sabalence walkowera.

„Z przykrością informuję, że muszę wycofać się z meczu ćwierćfinałowego z powodu kontuzji kolana. Robiłam wszystko, by wyjść na kort, ale podczas rozgrzewki znów poczułam ból w kolanie i po konsultacji z lekarzem turnieju zdecydowałam, że nie chcę ryzykować pogłębienia kontuzji” – napisała Vondrousova w oświadczeniu wyjaśniając powód rezygnacji z gry.

Do Szczecina czeska mistrzyni przyjechała prywatnie. Od dwóch dni przechadza się z pieskiem po alejkach obiektu tenisowego przy al. Wojska Polskiego. Jej partner życiowy, czeski tenisista Andrew Paulson gra bowiem w challengerze. Zresztą jest w Szczecinie po raz czwarty z rzędu. W aktualnym rankingu singlowym plasuje się na 170 miejscu. Marketa przyjechała go wspierać z trybun.

Niestety, 23-letni tenisista z Pragi także poddał mecz w pierwszej rundzie. Rywalem Paulsona był Portugalczyk Tiago Pereira. Zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego wygrał pierwszego seta po zaciętym tie-breaku 10-8. Wcześniej Czech nie wykorzystał dwóch setboli przy stanie 6:4 i 6:5. Na początku drugiej partii Paulson, przy stanie 2:1 dla Pereiry, zszedł z kortu poddając mecz. Ponoć od przyjazdu do Szczecina zawodnik boryka się z problemami żołądkowymi.

Wcześniej Vondrousova była z organizatorami turnieju umówiona na rozmowę, która miała być opublikowana w mediach społecznościowych. Niestety, po kreczu Paulsona zawodniczka przeprosiła organizatorów, że w tej sytuacji nie chciałaby rozmawiać.

Mimo poddania meczu singlowego Paulson zapowiedział, że nie rezygnuje z gry deblowej. Jego mecz w parze z Michaelem Verbenskim zaplanowany jest na środę.

Vondrousova to druga kobieca gwiazda goszcząca na szczecińskim turnieju w jego historii. 14 lat wcześniej do Szczecina przyjechała bowiem Caroline Wozniacki, wówczas liderka światowego rankingu. W ówczesnym Pekao Szczecin Open była gościem oficjalnym. Wzięła udział w pokazowym meczu, w którym oprócz Dunki polskiego pochodzenia na kort wyszli m.in. Wojciech Fibak, Urszula Dudziak i Marcin Daniec.

Copyright