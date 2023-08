Tenis. Medal dla tenisisty SKT Szczecin

Fot. archiwum Ireneusza Maciochy

Mistrzostwa Świata World Tennis Masters Tour +55, +60 w Lizbonie

Turniej w stolicy Portugalii rozegrany został w dniach 19-26 sierpnia i zgromadził rekordową liczbę 425 graczy. Z Polski wystąpiło 6 zawodników, w tym reprezentant SKT Szczecin - Ireneusz Maciocha.

W kategorii +60, nasz zawodnik przegrał swój pierwszy mecz singlowy, z rozstawionym z numerem dwa - Australijczykiem Eddim Myersem 0:6/2:6.

Po nieudanym występie w singlu, Ireneusz Maciocha dobrze zagrał w mikście, a jeszcze lepiej w deblu. W parze mieszanej z Greczynką Gabrielą Precup po pokonaniu pary hiszpańsko-niemieckiej i bardzo mocnej kanadyjskiej, duet walczył o półfinał z Australijczykami Wandą Howes i Johnem Bruce. Niestety nie udało się wejść do strefy medalowej i powtórzyć drugiego miejsca z 2019 roku.

W deblu mężczyzn +60, partnerem Ireneusza Maciochy był Szwed Peter Jetzel. W grze podwójnej wystartowało ponad 100 zawodników. Duet polsko-szwedzki najpierw pokonał włoską parę Cataldi/Catelli 6:4/6:1. Kolejny mecz z Australijczykami Christopherem Armsem i Johnem Bruce był pełen dramaturgii. Para przegrywała już 3:6/4:5, ale udało się wygrać drugiego seta, a następnie tie-breaka meczowego 10:6. Kolejne spotkanie, to walka o półfinał z Portugalczykami Travassosem i Freitasem i pewna wygrana po dobrej grze 6:4/6:2. Na drodze do finału stanęli Australijczycy - Simon Arms i Manuel Radic. Pierwszy set udało się wygrać 7:6. Drugi to wiele niewykorzystanych okazji na przełamanie przeciwników i porażka 2:6, a tie-break meczowy został przegrany 5:10.

- Mam mieszane uczucia po tym turnieju - powiedział Ireneusz Maciocha. - Z jednej strony medal Mistrzostw Świata był moim marzeniem i udało się zdobyć brąz. Z drugiej strony, w deblu była ogromna szansa na wygranie zarówno półfinału, jak i późniejszego finału. Para, z którą minimalnie przegraliśmy, zdobyła złoty medal.

Wyniki:

Singel:

Ireneusz Maciocha - Eddie Myers 0:6/2:6.

Mix:

Gabriela Precup/Ireneusz Maciocha - Mara Solano/Joerg Teepe 6:2/6:1

Gabriela Precup/Ireneusz Maciocha - Mary Potter/David DeFehr 6:3/6:4

Gabriela Precup/Ireneusz Maciocha - Wanda Howes/John Bruce 2:6/2:6

Debel:

Ireneusz Maciocha/Peter Jetzel - Claudio Cataldi/Marco Catelli 6:4/6:1

Ireneusz Maciocha/Peter Jetzel - John Bruce/Christopher Arms 3:6/7:5/10:6

Ireneusz Maciocha/Peter Jetzel - Joao Freitas/Paulo Travassos 6:4/6:2

Ireneusz Maciocha/Peter Jetzel - Simon Arms/Manuel Radic 7:6/2:6/5:10

PR