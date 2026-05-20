Tancerze ze Szczecina mistrzami świata

fot. Tomasz REINDL

Para tancerzy - Selena Korzeniewicz i Mykola Putilin - zdobyli tytuł Mistrzów Świata w kategorii do lat 21 podczas międzynarodowego turnieju tańca The Open Worlds w Blackpool w Anglii. Wydarzenie odbyło się w jednej z najbardziej prestiżowych sal balowych na świecie, czyli w Blackpool Tower Ballroom. Selena Korzeniewicz i Mykola Putilin pokonali kilkadziesiąt par, które przyjechały między innymi z USA, Włoch, Anglii, Chin, Kanady czy Australii. Wcześniej, w kwietniu br., para młodych tancerzy zwyciężyła na Mistrzostwach Europy.

(aj)

