Tancerze ze Szczecina mistrzami świata

Data publikacji: 20 maja 2026 r. 10:29
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2026 r. 10:29
fot. Tomasz REINDL  

Para tancerzy - Selena Korzeniewicz i Mykola Putilin - zdobyli tytuł Mistrzów Świata w kategorii do lat 21 podczas międzynarodowego turnieju tańca The Open Worlds w Blackpool w Anglii. Wydarzenie odbyło się w jednej z najbardziej prestiżowych sal balowych na świecie, czyli w Blackpool Tower Ballroom. Selena Korzeniewicz i Mykola Putilin pokonali kilkadziesiąt par, które przyjechały między innymi z USA, Włoch, Anglii, Chin, Kanady czy Australii. Wcześniej, w kwietniu br., para młodych tancerzy zwyciężyła na Mistrzostwach Europy.

(aj)

