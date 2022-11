Szermierka. Kusy bezkonkurencyjny w 19. edycji Pucharu Ziem Północnych

W hali sportowej MOSRiR-u przy ul. Narutowicza odbyły się ogólnopolskie dziecięce i młodzieżowe zawody szermiercze 19. edycji Pucharu Ziem Północnych w szpadzie, w których rywalizowało startowało 97 dziewcząt i 94 chłopców, a w rywalizacji klubów w obu kategoriach wygrał MKS Kusy Szczecin.

Wśród juniorek młodszych (kadetek) zwyciężyła Walerija Swystun przed Dominiką Nelzą (obie MKS Kusy), a III miejsce podzieliły Natalia Dobryłko (Pałac Młodzieży Katowice) i Urszula Marciniak (UKS piast Legnica). W kategorii juniorów młodszych (kadetów) wygrał Oskar Fechner (UKS Atlas Tarnowo Podgórne) wyprzedzając Jonasza Kleka, a na trzecim stopniu podium stanęli Ludomir Długokęcki oraz Aleksander Hamerski (wszyscy MKS Kusy).

- Turniej organizował MKS Kusy we współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem Szermierczym, a zawody rangi ogólnopolskiej miały wpływ na listę klasyfikacyjną Polskiego Związku Szermierczego, która decyduje o powołaniu czołowych zawodników do kadry narodowej i reprezentacji Polski na zawody rangi europejskiej i światowej, zaś szczególnie dotyczy to kategorii juniora młodszego, czyli kadeta, w której młodzież walczy o przepustki na mistrzostwa Europu i świata - poinformował nas Andrzej Ptak, jeden z organizatorów zawodów. - W tej sytuacji szczególnie cieszy postawa kadetów z Kusego, którzy walczą także o punkty dające im możliwość startu w przyszłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a przypomnę, że są to mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej, a odbędą się one na przełomie kwietnia i maja 2023 roku właśnie w Szczecinie. W innych kategoriach wiekowych zawodnicy ze Szczecina też zaznaczyli swoją obecność.

Działacze zachodniopomorscy po raz kolejny potwierdzili, że przy dobrej współpracy z władzami samorządowymi Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, potrafią dobrze zorganizować zawody rangi ogólnopolskiej, a trenerzy przygotować zawodników do rywalizacji w gronie krajowej czołówki szermierczej.

Kolejną okazją do kibicowania naszym szermierzom będzie turniej w szpadzie Pomorze Zachodnie Cup, który odbędzie się już 10 grudnia, a wstęp do hali przy ul. Narutowicza będzie jak zwykle bezpłatny. ©℗ (mij)