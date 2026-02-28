Szachy. Wygrał Kamil Plichta

Zimowe zmagania miłośników Królewskiej gry. Fot. Arkadiusz KORBAL

To już XXI cykl szachowych imprez 4 Pory Roku, organizowany przez KSz Gryf Szczecin oraz 14. edycja rywalizacji o Puchar Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom, gdzie gospodarzem jest Dom Kultury przy ul. Świętego Marcina 2, a tegoroczne zmagania zostały otwarte turniejem Zima z Szachami, który odbył się w sobotę z udziałem 82 zawodników, a zwyciężył mieszkaniec Kołobrzegu Kamil Plichta, reprezentujący klub SzUKS Gostmat 83 Gostynin, a kolejne miejsca na podium zajęli szachiści KSz Gryf Szczecin: Piotr Zaręba i Tymoteusz Hury.

Dodatkową atrakcją jest nagroda specjalna 1000 zł za uzyskanie 9 zwycięstw z 9 partii. Kamil Plichta, notując 7 zwycięstw z rzędu, przegrał w 8 rundzie z Piotrem Zarębą więc nagroda bonusowa w kolejnym turnieju (Wiosna z Szachami już 11 kwietnia, zapisy zostały rozpoczęte, informacje na internetowej stronie: www.gryfszczecin.org) wzrośnie do 1200 zł.

(mij)

