Szachy. Szczecinianie jadą do Bremerhaven

Jeden z wielu meczów przyjaźni: Szczecin - Bremerhaven. Fot. Jurgen MEYER

Wkrótce rozpoczną się obchody 75-lecia powstania niemieckiego klubu szachowego z bremerhaveńskiej dzielnicy Leherheide, a jest to o tyle istotne, że Schachfreunde Leherheide już od 1978 roku utrzymuje sportowe kontakty ze szczecińskimi sportowcami!

Chęć współpracy wyszła od strony niemieckiej, która nawiązała kontakt z działającymi w branży rybnej i często bywającymi w Bremerhaven szczecinianami, Henrykiem Grzesiakiem i Jerzym Przydziałem, a później dołączył się do tego klub Stal Stocznia i przez lata rozgrywano polsko-niemieckie zawody w szachach i tenisie stołowym. Spośród polskich organizatorów wypada wymienić Lubomira i Jolantę Maryczkanicz oraz Alfreda i Danutę Juchniewicz. Po niemieckiej stronie najaktywniejsi byli: Uve Zeller, Volker Schattauer, Hartwig Guzek, Detlef Richter, Uwe Jäger, Jürgena i Cristiny Meyer oraz Tadeusz Teddy Koppel.

Wkrótce do Bremerhaven na uroczyste obchody wyrusza szczecińska ekipa (wzmocniona zawodnikami z Polic i Gryfina) wspierana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a w planach oprócz okolicznościowych spotkań, będzie tradycyjny mecz szachowy oraz jubileuszowy turniej szachów szybkich 15-minutowych.©℗ (mij)