Wtorek, 02 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Szachy. Szczecinianie jadą do Bremerhaven

Data publikacji: 02 września 2025 r. 21:06
Ostatnia aktualizacja: 02 września 2025 r. 21:06
Szachy. Szczecinianie jadą do Bremerhaven
Jeden z wielu meczów przyjaźni: Szczecin - Bremerhaven. Fot. Jurgen MEYER  

Wkrótce rozpoczną się obchody 75-lecia powstania niemieckiego klubu szachowego z bremerhaveńskiej dzielnicy Leherheide, a jest to o tyle istotne, że Schachfreunde Leherheide już od 1978 roku utrzymuje sportowe kontakty ze szczecińskimi sportowcami!

Chęć współpracy wyszła od strony niemieckiej, która nawiązała kontakt z działającymi w branży rybnej i często bywającymi w Bremerhaven szczecinianami, Henrykiem Grzesiakiem i Jerzym Przydziałem, a później dołączył się do tego klub Stal Stocznia i przez lata rozgrywano polsko-niemieckie zawody w szachach i tenisie stołowym. Spośród polskich organizatorów wypada wymienić Lubomira i Jolantę Maryczkanicz oraz Alfreda i Danutę Juchniewicz. Po niemieckiej stronie najaktywniejsi byli: Uve Zeller, Volker Schattauer, Hartwig Guzek, Detlef Richter, Uwe Jäger, Jürgena i Cristiny Meyer oraz Tadeusz Teddy Koppel.

Wkrótce do Bremerhaven na uroczyste obchody wyrusza szczecińska ekipa (wzmocniona zawodnikami z Polic i Gryfina) wspierana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a w planach oprócz okolicznościowych spotkań, będzie tradycyjny mecz szachowy oraz jubileuszowy turniej szachów szybkich 15-minutowych.©℗ (mij)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję