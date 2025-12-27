Szachy. O mistrzostwo Szczecina walczy nawet Chilijczyk! [GALERIA]

Fot. Arkadiusz Korbal

W mistrzostwach Szczecina w szachach klasycznych, organizowanych zgodnie z tradycją ostatnich lat w północnej części miasta przy ul. Stołczyńskiej przez Klub Szachowy Gryf Szczecin oraz Dom Kultury „Klub Skolwin”, każdy z zawodników ma na rozegranie partii godzinę oraz dodatkowo dostaje pół minuty po każdym posunięciu.

O miano najlepszego w grodzie Gryfa od soboty rywalizuje aż 70 szachistów, a zawody mają charakter otwarty, więc grają nawet obcokrajowcy, a jeden przyjechał aż z… Chile. W niedzielę rundy rozpoczynać się będą o godz. 9.30, 13 i 16, a w poniedziałek i wtorek o godz. 9.30 i 13, zaś wtorkowe zakończenie zaplanowano na godz. 16.30. ©℗ (mij)

