Szachy. 16 partii, zero porażek

Młody mistrz zaprezentował znakomitą wiedzę o szachach. Fot. Organizatorzy

Adam Wites mieszkaniec Reptowa w gm. Kobylanka, pow. stargardzki zachwycił w świetlicy w Morzyczynie. Odbyła się tam pierwsza w historii symultana szachowa. Naprzeciw 16 zawodników stanął dwunastolatek, jeden z najbardziej utalentowanych młodych szachistów w regionie.

REKLAMA

Adam ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia. W tym roku podczas mistrzostw Europy w Salonikach zdobył srebrny medal w szachach szybkich BLITZ (tempo 3 + 2). W wydarzeniu w Morzyczynie uczestniczyli członkowie Koła Szachowego Miedwie, dzieci uczące się gry w szachy oraz goście ze Stargardu, którzy przybyli z rodzicami.

Młody mistrz zaprezentował nie tylko znakomitą wiedzę i dojrzałość szachową, lecz także imponującą kondycję fizyczną. Symultana trwała ponad dwie godziny, a Adam, przemieszczając się między stolikami, pokonał w tym czasie około 10 kilometrów. Wynik był jednoznaczny. Wszystkie partie zakończyły się zwycięstwem Adama, który triumfował 16:0.

– Serdecznie dziękujemy Adamowi za możliwość rozegrania partii w takiej formule – mówi Sławomir Lipczyński z Koła Szachowego Miedwie. – Dla miłośników szachów było to wyjątkowe przeżycie. Dziękujemy również rodzicom Adama i składamy gratulacje. Życzymy dalszych sukcesów szachowych oraz osiągnięć w nauce. Jednocześnie zapraszamy na nasze środowe spotkania szachowe, które odbywają się w świetlicy w Morzyczynie. ©℗

(w)

REKLAMA