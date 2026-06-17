Squash. Szczecinianie podbili Lublin

Medaliści MP w suashu - na podium z lewej Tola Otrząsek i Filip Jarota

Dwa srebrne medale przywieźli z mistrzostw Polski w squashu przywieźli szczecinianie. W finałach turnieju rozgrywanego na szklanym korcie na Placu Zamkowym w Lublinie wystąpili Tola Otrząsek i Filip Jarota.

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Tola Otrząsek w finale przegrała z najlepszą polską zawodniczką Kariną Tymą, dla której był to już 9 tytuł mistrzowski w karierze.

25-letni Filipa Jarota po raz ósmy z rzędu zagrał w finale mistrzostw Polski. Szczecinianin był mistrzem Polski nieprzerwanie od 2019 do 2024 roku. Zdetronizowany został przed rokiem, kiedy to podobnie jak w tegorocznych mistrzostwach zdobył srebrny medal. Teraz w walce o 7 w karierze tytuł mistrzowski musiał uznać wyższość Kuby Pytlowanego.

„Osiem finałów Mistrzostw Polski w wieku zaledwie 25 lat. Dla osób spoza świata squasha trudno czasem w pełni zrozumieć skalę tego osiągnięcia. To nie jest sport, w którym można wygrać samym talentem. To nie jest sport, w którym po kilku efektownych zagraniach można „odpocząć”.W squashu na tym poziomie każda wymiana jest walką. Każdy punkt trzeba wybiegać, wypracować i wycierpieć. Gdy brakuje sił, nie ma prostych rozwiązań. Nie ma drogi na skróty. Kort bardzo szybko obnaża każde fizyczne i mentalne ograniczenie. I właśnie dlatego osiągnięcia Filipa Jaroty budzą tak ogromny szacunek. Przez lata udowodnił, że jest zawodnikiem wyjątkowym nie tylko pod względem umiejętności, ale przede wszystkim charakteru. Mental, konsekwencja, przygotowanie fizyczne i zdolność do utrzymywania najwyższego poziomu przez cały mecz sprawiły, że stał się prawdziwym dominatorem polskiego squasha" - skomentował kolejny finał Filipa Jaroty szczeciński propagator squasha Piotr Chomicki. (woj)

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