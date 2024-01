Squash. 180 graczy w Mierzynie

Damian Daciuk zaczął sezon jako dziewiąty w Grupie 3, a teraz zadebiutuje w ekstraklasie. Fot. Toyota SLS

Mabo B Zone Club z Mierzyna był gospodarzem 8. kolejki Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha, a największa w Polsce liga tego sportu osiągnęła półmetek sezonu 2023/24.

- Mamy 180 graczy na półmetku, a rok wcześniej na tym samym etapie sklasyfikowanych było 157 zawodników, więc liga ma szanse na kolejne rekordy - zauważa Magda Chomicka, organizator. - Rozgrywki w dwóch ostatnich sezonach mobilizowały ponad 200 entuzjastów squasha, a rekordowym pozostaje sezon 21/22 w którym uczestniczyło aż 212 osób.

W sobotniej ekstraklasie po czwarte zwycięstwo w sezonie sięgnął Piotr Chomicki pokonując Arkadiusz Pańczyka w bardzo ciekawym spotkaniu, w którym odwrócił losy pojedynku ze stanu 2:8. Na trzecim miejscu ukończył zawody Krzysztof Walczak. Do ekstraklasy awansowali za to Marcin Wójtowicz i Damian Daciuk. O ile Wójtowicz był jednym z faworytów grupy i ma już za sobą liczne występy w najwyższej lidze, to dla Daciuka będzie to debiutancki występ w ekstraklasie. Na ostatnim miejscu podium zaplecza ekstraklasy znalazł się Łukasz Niedbała.

Najlepsze trójki kolejnych grup: (G3) Kacper Podkalicki, Przemysław Korytkowski, Jacek Niciński; (G4) Artur Pietrzyk, Remik Osowski, Tomasz Garbacewicz; (G5) Łukasz Franczak, Paweł Żukowski, Dariusz Czechowski; (G6) Maciej Adamiak, Marcin Kaleta, Rafał Stawiński; (G7) Łukasz Adamiszyn, Mateusz Ząbek, Dawid Kowalski; (G8) Wojciech Gałek, Andrzej Stelmach, Przemek Dąbek; (G9) Anna Kowalska, Piotr Klasiński, Radosław Jarocki.

Wydarzeniem kolejki był występ Roberta Dworakowskiego, byłego mistrza Polski w kategorii Masters i wieloletniego działacza, promotora squasha w Szczecinie.

- Bardzo się cieszę, że Robert zdecydował się na udział – mówi Piotr Chomicki. - Z obecnych graczy niewielu już pamięta czasy, kiedy organizował wiele turniejów w naszym mieście, dzięki czemu w pierwszej setce rankingu PZSq, który wtedy nazywał się jeszcze PFS, było około 10 graczy ze Szczecina. Później Robert tworzył i promował regionalny ranking SSA, czyli Szczecińskiego Squasha Amatorskiego, który przetrwał do dziś. Rozegranie z nim meczu po latach to był prawdziwy zaszczyt.

Kolejną rundę squashyści rozegrają za 2 tygodnie w klubie Prime Bezrzecze, a szczegóły i zapisy na internetowej stronie: www.bo5.pl/sls. (oprac. mij)