Sporty walki. Propozycja dla czwartoklasistów

Jeszcze tylko do czwartku (19.08.2021) trwa uzupełniający nabór dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej, gdzie powstaje pierwszy oddział sportowy z elementami sportów i sztuk walki.

- Wszystkich chętnych rodziców chcących dać dziecku szanse w sportowej szkole z której wywodzą się medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, zapraszamy do kontaktu - mówi trener koordynator Marcin Stankiewicz. - Najważniejsza wiadomość jest taka, że na samym początku dziecko nie musi być zrzeszone w żadnym klubie sportowym. Dla uczniów naszej szkoły poprzez 10 godzin dodatkowych zajęć sportowych z różnych dyscyplin, będziemy chcieli zachęcić do rozpoczęcia szkolenia ukierunkowanego. Po więcej informacji można do mnie dzwonić na numer 608294632.

(mij)