Sporty walki. Pojedynki w Zdrojach

Walczyły także młode dziewczynki... Fot. Cholew-Sport

W Szczecinie Zdrojach w hali SP-65 odbyła się I gala sportów walki „Sięgnij po pomoc", zorganizowana przez Cholew-Sport Kickboxing Szczecin, którego trenerem jest Artur Cholewa (startowali też reprezentanci klubów Crocodile Taekwondo Szczecin i Pomorza Świnoujście). Imprezę przeprowadzono dzięki współpracy i wsparciu firmy Ortofach Sięgnij Po Pomoc.

REKLAMA

Pojedynki w formule light kontakt i kick light stoczyły dzieci, młodzież oraz dorośli, a w 19 emocjonujących walkach kickboxingu i taekwondo zwyciężyli: dwukrotnie Nikodem Tomaszewski i Kamil Smolarek oraz Oliwier Grudzień, Zofia Zalewska, Diego Dawid, Filip Szyszko, Natalia Zarębska, Patryk Rusin, Piotr Sandomierski, Adrian Władkowski, Radosław Siniecki (wszyscy Cholew-Sport), a także dwukrotnie Jarosław Mali oraz Dominik Knap, Nadia Igras, Ksenija Krawczuk i Igor Wawrzyniak. ©℗ (mij)

REKLAMA