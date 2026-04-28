Sporty motorowodne. W Ślizgu reprezentanci Polski rozpoczęli treningi

Rozpoczęcie sezonu przy Bulwarze Gdańskim, czyli wodowanie Barakudy - motorówki asekuracyjnej dla młodych mistrzów motorowodnych trenujących w Ślizgu. Fot. Henryk MORAWSKI

W miniony weekend uczestniczyliśmy w roboczym rozpoczęciu sezonu w Szczecińskim Klubie Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego Ślizg. Zdecydowana większość sprzętu, z pomocą potężnego dźwigu, znalazła się po przerwie zimowej na wodzie.

Wykorzystując zimę zawodnicy często własnoręcznie przygotowywali swoje motorówki do tegorocznego sezonu wyścigowego. Przypomnijmy, kto ze Ślizgu reprezentować będzie Polskę i Szczecin w międzynarodowych zmaganiach? Z licznej grupy zawodników wymieńmy choćby tylko członków (i członkinie) naszej kadry narodowej w klasie P-750: Małgorzata Mrówczyńska (wicemistrzyni Europy – tytuł zdobyty w ubiegłym roku w Norwegii), Mateusz Rapacki, Marek Bajan, Sebastian Dobrzyński, Adam Dobrzyński, Łukasz Rusak, Mikołaj Rusak, Mikołaj Ośmiłowski i Adam Robert Suszczyk. Klasa P-750 (Thundercaty) to 4-metrowe pompowane katamarany z silnikiem o mocy 50 KM, które potrafią się rozpędzić do 120 km/godz. Dosiada je dwuosobowa załoga (pilot i balastujący co-pilot). Warto też wspomnieć, że w klasie P-750 spory sukces zaliczyła ostatnio – również reprezentująca Ślizg para: Marta Gockowska i Krzysztof Gockowski, zdobywając na międzynarodowych mistrzostwach Polski III miejsce. Mimo chłodnej wiosny intensywne treningi zaczął także nasz wicemistrz Polski Jacek Kołpaczyński, specjalizujący się w klasie GT-30. To łódka ślizgowa z silnikiem czterosuwowym o mocy 30 KM, który pozwala osiągnąć jednostce prędkości rzędu 100 km/godz.

Reprezentujących Szczecin sportowców czekają w tym roku trzy eliminacje do międzynarodowych motorowodnych mistrzostw Polski: 29-31 maja w Żninie, 27-28 czerwca w Chodzieży i 22- 23 sierpnia w Rogoźnie.

- Ciągle szukamy nowych zawodników i szczególnie zapraszamy młodzież po ukończeniu 14 lat, a już 9 maja rozpoczynamy szkolenie na patent sternika motorowodnego, więc czekamy w naszej siedzibie przy Bulwarze Gdańskim 12, zaś zapisać można się telefonicznie pod numerem 604-080-774 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem slizg@szczecin.home.pl, natomiast szczegółowe informacje są na naszej stronie internetowej www.centrummotorowodne.eu - powiedział komandor Ślizgu Stanisław Kołpaczyński.

Szczeciński Ślizg ma także bardzo rozbudowaną sekcję turystyczną, a jego członkowie od lat zaangażowani są aktywnie w działalność charytatywną, organizując zarówno dla dzieci jak i seniorów imprezy rekreacyjne, w czasie których każdy z uczestników ma szansę poznać zasady bezpiecznego i ekologicznego wypoczynku nad oraz na wodzie. (mor)

