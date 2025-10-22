Sporty motorowodne. Studenci z mistrzem

Pierwszy z lewej wykładowca akademicki i komandor Ślizgu Stanisław Kołpaczyński, a w środku (w niebieskiej bluzie) mistrz świata Marcin Zieliński. Fot. Ślizg

Studenci 7. semestru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Techniki Morskiej i Transportu o kierunku „Projektowanie jachtów i łodzi szybkich" mieli zajęcia w siedzibie klubu H2O Marcina Zielińskiego, wielokrotnego mistrza świata i Europy, zapoznając się ze szczegółami budowy jego bolidów z napędem silnikowym 4-cylindrowym dwusuwowym, napędzanym nie benzyną, lecz metanolem zmieszanym z olejem rycynowym. Mistrz świata, który niedawno po raz kolejny obronił tytuł, opowiadał młodzieży o arkanach sportu motorowodnego oraz o zachowaniu bezpieczeństwa na treningach i podczas zawodów. (mij)

