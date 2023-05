Sporty motorowodne. Ślizg ze złotem w mistrzostwach Polski na... Bałtyku

Szczecińskie małżeństwo na Morzu Bałtyckim. Fot. PZMiNW

Po raz pierwszy w historii sportów motorowodnych I eliminacja mistrzostw Polski w klasie P-750 odbyła się na... Morzu Bałtyckim, a dokładniej przy kaszubskiej miejscowości Mechelinki, zaś zwycięzcami tego historycznego wyścigu zostali ubiegłoroczni mistrzowie kraju, małżeństwo Marta i Krzysztof Gockowscy ze Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślizg, natomiast IV miejsce tuż za podium zajęli także reprezentanci ślizgu - Małgorzata Mrówczyńska i Adam Suszczyk.

Ślizg przechodzi do historii sportu motorowodnego gdyż jego zawodnicy zdobyli pierwsze złote medale w nowej klasie na morzu, a w roku 2008 szczeciński klub otrzymał z Międzynarodowej Motorowodnej Organizacji (UIM MONAKO) prawo zorganizowania po raz pierwszy motorowodnych mistrzostw świata w klasie młodzieżowej JT- 250, które odbyły się w Myśliborzu.

Łodzie w klasie P-750 to pompowane, 4-metrowe katamarany, napędzane silnikami o mocy 50 KM, a prędkości dochodzą do 120 km/godz. Efekt końcowy i dobry rezultat to zasługa pracy dwuosobowej załogi - pilota i co-pilota, który poprzez przenoszenie i przemieszczanie ciężaru ciała ma ogromny wpływ na kurs łodzi, jej pochylenie i pokonywanie zakrętów. Pierwsze pontony tego typu powstały w latach 80-tych w Republice Południowej Afryki i były wykorzystywane jako jednostki ratunkowe. Szybko jednak okazało się, że ich walory świetnie sprawdzą się w sporcie motorowodnym. Widowiskowe wyścigi są od lat rozgrywane między innymi w Australii, Nowej Zelandii i RPA. Na świecie najpopularniejsze zawody odbywają się na torze w kształcie litery M z dominującymi skrętami w lewo. Kolejną odmianą jest pętla zgodnie z wyznaczoną trasą, czyli popularne wyścigi po obwodzie. Najbardziej wymagającymi zawodami są wyścigi długodystansowe oraz ultra długodystansowe. Klasa P-750 staje się coraz bardziej popularna w Europie. W debiutanckim sezonie MP ścigało się łącznie siedem dwuosobowych załóg. Motorowodniacy rywalizowali po obwodzie w Żninie, Trzciance, Chodzieży i Rogoźnie. Pierwszymi w historii mistrzami Polski zostało, jak już wspominaliśmy, małżeństwo Marta i Krzysztof Gockowscy. (mij)