Sporty motorowodne. Ślizg uczy dzieci

Tak wyglądało edukacyjne spotkanie nad Kanałem Parnickim. Fot. Ślizg

Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Ślizg gościł na swojej przystani przy Bulwarze Gdańskim młodzież szkolną na kolejnym spotkaniu edukacyjno-integracyjnym „Bezpiecznie nad wodą", a była to już druga część podobnego wydarzenia.

REKLAMA

- Myślą przewodnią spotkania było bezpieczeństwo nad wodą i tego dotyczyła główna prelekcja - powiedział komandor klubu Stanisław Kołpaczyński. - Między innymi prezentację przedstawił

dyrektor zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Szczecina Mirosław Pieczykolan. Na temat udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa nad wodą wypowiadali się przedstawiciele szczecińskiego WOPR-u oraz Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie. Przeprowadzono pokaz wiązania węzłów żeglarskich i nawiązywano łączność krótkofalową z radiostacji klubowej SNQCM. Zwiedzano łódź policyjną i odbyły się konkursy, w tym strzelecki i rzutu rzutką. Młodzi uczestnicy jak i ich opiekunowie mogli liczyć na ciepły posiłek oraz napoje. Na koniec imprezy wręczyliśmy dzieciom nagrody, wyróżnienia, certyfikaty oraz upominki, a spotkanie odbyło się w ramach programu Społecznik na 5. (mij)

REKLAMA