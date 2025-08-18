Sporty motorowodne. Medale szczecińskich klubów

Podium w Klasie P-750 opanowali szczecinianie. Fot. Ślizg

W Rogoźnie została rozegrana trzecia i ostatnia w tym roku eliminacja międzynarodowych motorowodnych mistrzostw Polski, podczas której walka o medale toczyła się w czterech klasach, a każda z rund krajowego czempionatu była okraszona zawodami w randze mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, zaś zawodnicy szczecińskich klubów wywalczyli 3 medale i w klasyfikacji generalnej MP także trzykrotnie stawali na podium.

Podczas zawodów w Rogoźnie w Klasie P-750 srebrny medal zdobyli Marcin Mucha i Marta Turek (Klub Motorowodny H2O Szczecin), a brązowy - Krzysztof Gockowski i Marta Gockowska (Szczeciński Klub Motorowodny Ślizg), zaś w Klasie GT-30 srebro wywalczył Jacek Kołpaczyński (Szczeciński Klub Motorowodny Ślizg).

W klasyfikacji generalnej MP po trzech eliminacjach w Klasie P-750 (Żnin, Chodzież, Rogoźno) wicemistrzami kraju zostali Marcin Mucha i Marta Turek, a III miejsce zajęli Krzysztof Gockowski i Marta Gockowska, zaś w Klasie GT-30 (Chodzież i Rogoźno) wicemistrzostwo Polski wywalczył Jacek Kołpaczyński.

- Nasz klub odbudowuje stan ilościowy ścigających się załóg i w ostatniej eliminacji w Rogoźnie startowało siedem bolidów ze Ślizgu - powiedział komandor klubu z Bulwaru Gdańskiego Stanisław Kołpaczyński. - W przyszłym roku mistrzostwa świata w klasie P-750 odbędą się w Republice Południowej Afryki i planujemy tam wystartować, a na pewno wybierze się do RPA nasza załoga Marta Mrówczyńska i Adam Suszczyk, aktualni wicemistrzowie Europy i członkowie kadry narodowej. ©℗ (mij)