Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 
Sporty motorowodne. Medale szczecińskich klubów

Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 20:52
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2025 r. 21:10
Sporty motorowodne. Medale szczecińskich klubów
Podium w Klasie P-750 opanowali szczecinianie. Fot. Ślizg  

W Rogoźnie została rozegrana trzecia i ostatnia w tym roku eliminacja międzynarodowych motorowodnych mistrzostw Polski, podczas której walka o medale toczyła się w czterech klasach, a każda z rund krajowego czempionatu była okraszona zawodami w randze mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, zaś zawodnicy szczecińskich klubów wywalczyli 3 medale i w klasyfikacji generalnej MP także trzykrotnie stawali na podium.

Podczas zawodów w Rogoźnie w Klasie P-750 srebrny medal zdobyli Marcin Mucha i Marta Turek (Klub Motorowodny H2O Szczecin), a brązowy - Krzysztof Gockowski i Marta Gockowska (Szczeciński Klub Motorowodny Ślizg), zaś w Klasie GT-30 srebro wywalczył Jacek Kołpaczyński (Szczeciński Klub Motorowodny Ślizg).

W klasyfikacji generalnej MP po trzech eliminacjach w Klasie P-750 (Żnin, Chodzież, Rogoźno) wicemistrzami kraju zostali Marcin Mucha i Marta Turek, a III miejsce zajęli Krzysztof Gockowski i Marta Gockowska, zaś w Klasie GT-30 (Chodzież i Rogoźno) wicemistrzostwo Polski wywalczył Jacek Kołpaczyński.

- Nasz klub odbudowuje stan ilościowy ścigających się załóg i w ostatniej eliminacji w Rogoźnie startowało siedem bolidów ze Ślizgu - powiedział komandor klubu z Bulwaru Gdańskiego Stanisław Kołpaczyński. - W przyszłym roku mistrzostwa świata w klasie P-750 odbędą się w Republice Południowej Afryki i planujemy tam wystartować, a na pewno wybierze się do RPA nasza załoga Marta Mrówczyńska i Adam Suszczyk, aktualni wicemistrzowie Europy i członkowie kadry narodowej. ©℗ (mij)

Komentarze

*
2025-08-18 21:50:21
Można mieć normalne fryzury i klasyczne ubrania i odnosić sukcesy. Pomylonego nieszczęśliwego niekochanego człowieka poznasz np. po tatuażach, durnych tshirtach z czachą , kolczykach w nosie i udostępnieniach kretynizmow na fb.

