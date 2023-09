Sporty motorowodne. Marcin Zieliński o krok od złota mistrzostw świata!

Marcin Zieliński w swoim bolidzie w Bad Saarow. Fot. motorowodniacy.org

W niemieckim Bad Saarow odbyła się 4. eliminacja motorowodnych MŚ w Formule 500, w której triumfował Marcin Zieliński (H2O Szczecin) i przed ostatnimi zawodami sezonu jest o krok od tytułu mistrza świata!

Szczecinianin jechał do Bad Saarow jako lider klasyfikacji przejściowej po trzech dotychczas rozegranych eliminacjach. We wcześniejszych zawodach, które odbyły się w czeskich Jedovnicach (12-14.05), Żninie (2-4.06) i włoskim Boretto (16-18.06) był za każdym razem drugi. W niemieckiej eliminacji wygrał i w ten sposób powiększył swoją przewagę nad najgroźniejszymi rywalami do tytuły, a do zakończenia sezonu w mistrzostwach świata Formuły 500 pozostały jeszcze ostatnie zawody, które zostaną rozegrane za tydzień w Cremonie we Włoszech.

- Nastawienie mam jak zawsze bojowe i nie mam zamiaru zwalniać - powiedział Marcin Zieliński. - Zawody w Niemczech pokazały, że nadal z całym zespołem trzymamy tempo i co najważniejsze nasz sprzęt nie zawodzi. Wierzę, że także w Cremonie w kolejny weekend będziemy szybcy i niezawodni, choć rywale mocno naciskają. To było widać wyraźnie w Bad Saarow, ale my robimy swoje. Zresztą dwa drugie miejsce i jedno pierwsze w Niemczech potwierdzają, gdzie teraz jesteśmy. Byłoby super mieć w tym sezonie podwójną koronę w F500, bo przypomnę, że mam już złoto wywalczone w mistrzostwach Europy. Nie ma co rozdawać jednak w tym momencie medali. To sport i trzeba wszystko wywalczyć podczas zawodów. Koncentrujemy się na zawodach w Cremonie, które są już za kilka dni, a po nich mam nadzieję, będzie czas na świętowanie... (mij)