Sporty motorowodne. Marcin Zieliński drugi w Boretto

Na zawodach w Boretto na pierwszym planie Marcin Zieliński w swoim bolidzie. Fot. Arek Rejs/motorowodniacy.org

We włoskiej miejscowości Boretto odbyła się 3. eliminacja motorowodnych mistrzostw świata Hydro GP, czyli cyklu tworzonego przez trzy prestiżowe Formuły: 500, 250 i 125, a w zawodach dobrze spisał się szczecinianin Marcin Zieliński.

Jak podaje PZMWiNW/ motorowodniacy.org, w F500 i F125 starują regularnie i z sukcesami Polacy, a tym razem na podium zawodów stanął Marcin Zieliński (KM H2O Szczecin), który był drugi w Formule 500 i pozostał liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata.

To były równe i pewne stary reprezentanta Polski z grodu Gryfa, który we wszystkich trzech biegach Formuły 500 zajmował drugie miejsce. Dwukrotnie wyprzedził go Słowak Marian Jung (triumfator w Boretto), a w ostatnim ślizgu lepszy był reprezentant Estonii Erko Aabrams, który we Włoszech stanął na najniższym stopniu podium.

Do zakończenia sezonu tegorocznych mistrzostw świata pozostały jeszcze dwie eliminacje w Formule 500, a najbliższe zawody cyklu Hydro GP odbędą się 15 września w niemieckim Bad Saarow. (mij)