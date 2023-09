Sporty motorowodne. „Królewski" tytuł Marcina Zielińskiego

Łodzie Formuły 500 osiągają prędkość do 190 km/h

Marcin Zieliński został mistrzem świata w niezwykle prestiżowej Formule 500, określanej mianem „klasy królewskiej”. Szczecinianin, który miał wcześniej na swoim koncie siedemnaście medali MŚ i ME, w Cremonie w dość nieoczekiwanych okolicznościach do swojej kolekcji dołączył jeden z najcenniejszych krążków.

Ten sezon był niemal perfekcyjny w wykonaniu Polaka. Zieliński w każdej tegorocznej eliminacji MŚ Formuły 500 stawał na podium. W Jedovnicach (Czechy), Żninie i Boretto (Włochy) był drugi, a przed tygodniem podczas zawodów w Bad Saarow (Niemcy) stanął na najwyższym stopniu podium. Przed ostatnim weekendem w Cremonie motorowodniak szczecińskiego KM H2O Szczecin był liderem cyklu.

W Cremonie Polak nie musiał ostatecznie bronić swojej pozycji. Sędziowie odwołali tą eliminację MŚ jednoznacznie oceniając, że akwen zawodów stanowi zbyt duże zagrożenie dla zawodników - we wzburzonej rzece pływały kłody i gałęzie. W związku z tą decyzją wyniki tegorocznych mistrzostw świata F500 zostały zaliczone po czterech dotychczasowych eliminacjach i ze złota mógł się cieszyć Marcin Zieliński. Na podium obok Polaka stanęli Erko Aabrams (Estonia) i Marian Jung (Słowacja).

- To niesamowite uczucie. Ciężko pracowałem na ten sukces przez wiele lat. Ten złoty medal to nie tylko moja zasługa. To pracy całego mojego zespołu, a ludzie, z którymi pracuję są po prostu najlepsi na świecie. Dziękuje też Carlo Veronie – jego silniki VRP był znakomite. Od lat wspiera mnie rodzina, partnerzy instytucjonalni i sponsorzy. To także Wasze złoto. Teraz będzie czas na świętowanie, a potem wracamy do pracy i zaczynamy myśleć o kolejnym sezonie. Obiecuję, że nie spoczniemy na laurach - mówi świeżo upieczony mistrz świata F500 Marcin Zieliński.

Ten sukces oznacza, że Polak kończy sezon w podwójnej koronie. 20 sierpnia szczecinianin został także Mistrzem Europy Formuły 500, wygrywając zawody w wielkopolskiej Trzciance.

Klasa F500 to łodzie typu katamaran o wymiarach około 5 x 1,7 m. Kadłuby wykonane są z karbonu, kevlaru i epoxy. Wyposażone są w silniki 2-suwowe napędzane metanolem i olejem rycynowym, o pojemności 500 cm3 i mocy około 200 KM. Osiągają maksymalne prędkości do 190 km/h i przyspieszają do setki w 4 sekundy.

(woj)