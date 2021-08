Sporty motorowodne. Kołpaczyński w mistrzostwach Europy

W najbliższy weekend w Trzciance koło Wałcza będą rozgrywane motorowodne mistrzostwa Europy w klasie GT-30, w której Szczecin będzie reprezentował Jacek Kołpaczyński ze Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego TKKF Ślizg.

- Nasz zawodnik zajmuje aktualnie II miejsce w motorowodnych mistrzostwach Polski po I eliminacji, a ciekawostką jest fakt, że wyścigowy bolid którym pływa, został zaprojektowany i wyprodukowany przez Centrum Motorowodne Ślizg, a silnik do tej klasy to TOHATSU 30 KM przystosowany do wyścigów - powiedział komandor Ślizgu Stanisław Kołpaczyński. - W lipcu odbyły się w Aluksne na Łotwie mistrzostwa świata w tej klasie, lecz niestety z braku finansów, Szczecin nie był tam reprezentowany... Nasz klub posiada jeszcze trzy łodzie wyścigowe do wyszkolenia zawodników już od 14 roku życia, a 14 sierpnia o godzinie 9 rozpocznie się kurs na sternika motorowodnego, więc zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby klubu przy ulicy Bulwar Gdański 12. Podkreślam, że klub jest czynny pomimo rozkopanej ulicy. Więcej informacji mogę zainteresowanym podać telefonicznie pod numerem 604-080-774 i odpowiem też na e-maile wysłane na adres: slizg@hot.pl . ©℗

(mij)