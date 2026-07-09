Sportowe wakacje z MOSRiR Szczecin

Do 15 lipca można korzystać z Floating Areny. Fot. Ryszard PAKIESER

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w okresie wakacyjnym przygotował dwie formy aktywności – bezpłatne zajęcia zorganizowane w programie „Aktywni z MOSRiR” oraz możliwość indywidualnego korzystania z wybranych obiektów sportowych.

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Dorośli mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach „Zdrowy Kręgosłup” oraz Treningu Całego Ciała, które odbywają się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej. Te pierwsze organizowane są w środy w godz. 20:00-21:30, a drugie w czwartki w godz. 20.00 – 21:30. Aby wziąć udział, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres aktywni@mosrir.szczecin.pl i poczekać na potwierdzenie udziału.

Dla najmłodszych na boiskach przy ul. Kresowej organizowane są bezpłatne treningi piłkarskie dla początkujących prowadzone przez byłego bramkarza i trenera Radosława Janukiewicza. Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 16:30-17:30. Udział jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres aktywni@mosrir.szczecin.pl i otrzymaniu potwierdzenia.

Osoby preferujące samodzielną aktywność mogą bezpłatnie korzystać z wybranych obiektów sportowych MOSRiR bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Do dyspozycji mieszkańców będą m.in.: boisko typu Orlik na Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej, obiekty sportowe przy ul. Pawiej, Paproci, Pomarańczowej, Kresowej, Nehringa, Arkońskiej, Krakowskiej oraz kompleks sportowy przy ul. Modrej. W zależności od lokalizacji można korzystać z boisk piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich, boisk do badmintona czy wielofunkcyjnych przestrzeni sportowych. Szczegółowa dostępność poszczególnych obiektów uzależniona jest od aktualnych grafików.

Miłośników koszykówki zapraszamy również do udziału w akcji „Wakacyjna Koszykówka” w Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego 12b. Do 10 lipca, od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00, hala będzie dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 18 lat, którzy chcą aktywnie spędzić czas na parkiecie.

Do połowy lipca mieszkańcy i turyści mogą również choć już odpłatnie korzystać z oferty Floating Areny. Basen ze względu na zaplanowaną przerwę techniczną i prace konserwacyjne będzie nieczynny od 16 lipca do końca sierpnia.

(oprac. woj)

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