Sport niepełnosprawnych. Plebiscyt rozstrzygnięty

Tak wyglądała sportowa gala w Radissonie Blu. Fot. KSI Start Szczecin

Pisaliśmy już w poniedziałkowym wydaniu o rozstrzygnięciu Plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenerów 2023 roku Klubu Sportowego Inwalidów Start Szczecin, a ponieważ zbiegło się to z 40-leciem szczecińskiego klubu, więc napiszemy nieco szerzej o sportowej gali świetnie zorganizowanej w hotelu Radisson Blu, na której sportowe akcenty uzupełniane były licznymi występami artystycznymi.

Tegoroczne podsumowanie plebiscytu w sporcie osób z niepełnosprawnościami stało się też okazją do podsumowania 40 lat działalności KSI Start Szczecin. Klub został zarejestrowany w styczniu 1983 roku, jako pierwszy tego typu w Polsce i jest o 15 lat starszy od Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Jego powstanie wymusiły zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w tym czasie w kraju i fakty, że jedynie istnienie klubu pozwalało dotychczasowym spółdzielniom i instytucjom na finansowanie dalszych karier i występów już uznanych w kraju i na świecie sportowców.

- Początki były bardzo trudne, gdyż straciliśmy „sponsora strategicznego”, ale na szczęście nie zabrakło ludzi i instytucji dobrej woli, którzy w tym trudnym momencie nie tylko pomagali, ale też podrzucali wiele dobrych pomysłów do realizacji – podsumował te pierwsze lata jeden z założycieli klubu i wtedy czynny zawodnik Jan Pienio.

- Szczeciński Start to jeden z najlepszych klubów w Polsce, który jest nie tylko najstarszy, ale który nie boi się nowoczesnych, nowatorskich rozwiązań i jest otwarty na nowe wyzwania, który na wysokim poziomie przygotowuje i przeprowadza, organizując duże wydarzenia sportowe kierowane do sportowców niepełnosprawnych - z uśmiechem przekazywał obecny na gali prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Łukasz Szeliga. - Szczeciński Start nie unika sportu wyczynowego i udanie walczy o kwalifikacje i medale na igrzyskach.

Dziś klub to nie tylko historycznie wielokrotny medalista paraigrzysk, mistrzostw świata i Europy, ale też miejsce, gdzie przygotowują się do imprezy czterolecia kolejne pokolenia. I to udanie! Na koniec 2023 roku reprezentanci klubu wywalczyli już 6 olimpijskich kwalifikacji, a co najmniej dwie kolejne osoby mają szanse dołączyć do szczęśliwej szóstki wiosną przyszłego roku. To wynik lepszy niż ten z ostatnich paraigrzysk.

Przy okazji gali rozstrzygnięto tegoroczny Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenerów 2023. Głosami trenerów, zawodników i członków klubu wygrali po raz pierwszy wioślarze: Jolanta Majka i Michał Gadowski.

- Wioślarstwo może nie jest najpopularniejszym w Polsce sportem, ale okazuje się, że i my możemy w takich plebiscytach wygrywać, a dodam, że byliśmy już kilka razy blisko, drudzy, ale wreszcie i jest wygrana, więc bardzo dziękuję za głosy – powiedziała Jolanta Majka.

- Mamy w dorobku medale mistrzostw świata i Europy, medale Pucharów Świata i innych wydarzeń z udziałem sportowców z całego świata, ale brakuje jednego, z paraigrzysk - o najważniejszym zadaniu na 2024 powiedział z kolei Michał Gadowski. - Nigdy jednak nie byliśmy tak blisko jak teraz, więc mam nadzieję, że Paryż pozwoli spełnić marzenia!

Oto pełna lista laureatów plebiscytu:

SPORTOWCY

1. Jolanta Majka, Michał Gadowski – wioślarstwo

2. Joanna Oleksiuk – lekkoatletyka

3. Natalia Partyka – tenis stołowy

4. Kacper Pierzyński – strzelectwo

5. Patryk Chojnowski – tenis stołowy

6. Emilia Trześniowska – strzelectwo

7. Piotr Kacalski – kolarstwo

8. Krzysztof Lechniak – pływanie

9. Waldemar Andruszkiewicz – strzelectwo

10. Piotr Mejsner – pływanie

TRENERZY

1. Tomasz Kaźmierczak – wioślarstwo

2. exaequo Renata Chilewska – lekkoatletyka i Kazimierz Milewski – strzelectwo

(mij)