Sport niepełnosprawnych. Plebiscyt na najlepszych sportowców i trenera. Start wybrał laureatów

W hotelu Radisson Blu Szczecin odbyła się uroczysta gala, na której poznaliśmy rozstrzygnięcia tegorocznej edycji plebiscytu na 10 najlepszych sportowców i trenera KSI Start Szczecin w roku 2022. W tym roku imprezę przeprowadzono z dużym rozmachem, lecz zapowiedziano jednocześnie, że za rok, z okazji 40-lecia szczecińskiego klubu, zabawa będzie jeszcze bardziej huczna!

Laureatów - na których zgodnie z regulaminem mogli głosować tylko członkowie klubu - uhonorowano nagrodami, a tytuł najlepszego, a w tym wypadku także najpopularniejszego sportowca klubu, zdobyła świeżo upieczona trzykrotna medalistka mistrzostw świata w tenisie stołowym niepełnosprawnych Natalia Partyka (złoto w mikście, srebra w singlu i deblu). Niestety, właśnie brała udział w Lidze Mistrzyń w Czechach i wybierała się na kolejne zawody do Portugalii, więc nie mogła nagrody odebrać osobiście. Miejsce drugie zdobyli wspólnie wicemistrzowie świata w wioślarstwie, brązowi medaliści mistrzostw Europy i zdobywcy Pucharu Świata - Jolanta Majka i Michał Gadowski. Na trzecim stopniu podium stanął kolejny tenisista stołowy - dwukrotny mistrz świata niepełnosprawnych, indywidualnie i w mikście - Patryk Chojnowski. On także z powodu udziału w Lidze Mistrzów we Włoszech był w trakcie gali nieobecny. Na kolejnych lokatach uplasowali się: Joanna Oleksiuk (lekkoatletyka), Piotr Kacalski (kolarstwo - wózki), Dariusz Cegiełka z Tomaszem Labochą (siatkówka na siedząco), Jakub Nicpoń (lekkoatletyka), Daniel Gawroński (lekkoatletyka), Artur Kamiński (lekkoatletyka) i Arkadiusz Skrzypiński (wioślarstwo). Najlepszym trenerem ponownie wybrano szkoleniowca wioślarzy i zarazem prezesa szczecińskiego Startu Tomasza Kaźmierczaka.

- Mam nadzieję, że za rok znajdzie się trener, który mnie pokona, na którego chętniej zagłosują sportowcy, trenerzy, działacze - powiedział najlepszy trener Anno Domini 2022 Tomasz Kaźmierczak. - Wśród szkoleniowców mamy kilka wybitnych postaci wartych większego zainteresowania i wypromowania, bo prowadzą naszych sportowców do wyników naprawdę wybitnych!

Część oficjalna przeplatana była występami artystycznymi, popisami tancerzy, muzyków i wokalistów. Później był czas na gratulacje i przyjacielskie rozmowy oraz poczęstunek, którego nie można nazwać drobnym, bo dania były wykwintne, a stoły zastawione obficie. Gdy zagrała muzyka, przyszedł czas na tańce. Laureaci i goście ubrani byli na galowo, ale jeden szczegół zwrócił naszą uwagę - prawie nikt nie miał krawata...

Przypominamy także, że do 30 listopada trwa głosowania w plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowców, trenerów, wydarzenie i instytucje 2022 roku w Polsce - #Guttmanny2022 - Paralympic. We wszystkich kategoriach nominowani są przedstawiciele KSI Start Szczecin: w gronie sportowców - Jolanta Majka i Michał Gadowski, Natalia Partyka oraz Patryk Chojnowski, w gronie trenerów - Tomasz Kaźmierczak, w kategorii impreza roku - 50. Paralekkoatletyczne mistrzostwa Polski Szczecin 2022, a w kategorii instytucja - cały klub KSI Start Szczecin.

- Zachęcamy do głosowania, różnice są niewielkie, na półmetku byliśmy tuż za podium, ale już miejsce w najlepszej dziesiątce w kraju będzie dla nas znakomitym wynikiem - stwierdził jeden z laureatów szczecińskiej gali Michał Gadowski. - Aby znaleźć stronę do głosowania, wystarczy wpisać w wyszukiwarce: 4. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku... (mij)