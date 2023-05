Sport niepełnosprawnych. Medale Startu Szczecin

Jolanta Majka i Michał Gadowski zajęli IV miejsce na mistrzostwach Europy. Fot. KSI Start Szczecin

Maj to był sportowo bardzo intensywny okres dla reprezentantów KSI Start Szczecin, którzy startowali nie tylko w mistrzostwach Polski, ale także w międzynarodowej rywalizacji i to najważniejsze, że z powodzeniem.

W słoweńskim Bled wioślarze walczyli o medale mistrzostw Europy. Warto jednak zaznaczyć, że dla polskich reprezentantów był to pierwszy poważny międzynarodowy sprawdzian w tym roku i że dla wszystkich najważniejszym startem będą wrześniowe mistrzostwa świata w Belgradzie, gdzie toczyć się będzie walka o bezpośrednie kwalifikacje do paraigrzysk w Paryżu. Eksportowy duet Startu, Jolanta Majka i Michał Gadowski, tym razem wraca z regat bez medalu, w wielkim finale finiszując na 4. pozycji, ale do ostatnich metrów walcząc o podium z mistrzami świata z Ukrainy. Wygrali Brytyjczycy Lauren Rowles/Gregg Stevenson przed duetem z Holandii Marinus De Koning/Chantal Haenen, a na trzecim miejscu finiszowali Ukraińcy Switlana Boguslawska/Jaroslaw Kojuda.

We Władysławowie rozegrano międzynarodowe zawody Polish Para Open w tenisie stołowym, niezwykle istotne w kwestii punktów rankingowych, które w końcowym rozrachunku zadecydują, kto uzyska prawo startu na paraolimpiadzie w Paryżu w 2024 roku. W zawodach udział wziął nasz mistrz z Tokio Patryk Chojnowski i sięgnął po dwa medale: złoty w grze podwójnej w duecie z Piotrem Grudniem, a w singlu srebrny po porażce w meczu o tytuł z reprezentacyjnym kolegą Igorem Misztalem.

W letnich otwartych mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych w pływaniu, które odbyły się w Gorzowie, szczecińscy zawodnicy 6-krotnie stawali na podium. W tym wypadku nie tylko medale, ale i poprawiane znacząco życiówki zrobiły wrażenie. Dwa tytuły mistrzowskie zdobyła Natalia Czarnuch: na 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem grzbietowym. W tym pierwszym wyścigu poprawiła życiówkę aż o 13 sekund, a na 200 m stylem dowolnym nawet o sekund 14! Po złoto sięgnął też Krzysztof Lechniak na 150 m stylem zmiennym, dorzucając srebro na 200 m stylem dowolnym. Dodatkowo brązowe medale wypływali: Piotr Mejsner na 50 m stylem motylkowym i Wojciech Trybuszewski na 50 m stylem grzbietowym. W składzie naszej ekipy, prowadzonej przez trenera Grzegorza Musztafagę, byli też: Hanna Mikołajonek, Krzysztof Andrzejak, Oliwier Soroka i Aleksandra Łukasiewicz.

(mij)