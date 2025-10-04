Sobota, 04 października 2025 r. 
Siatkówka. Wygrany sparing Chemika

Data publikacji: 04 października 2025 r. 17:53
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2025 r. 17:53
Siatkówka. Wygrany sparing Chemika
Policzanki (w błękitnych koszulkach) wygrały z wrocławiankami. Fot. Gryf Arena PCSRiP w Gryficach/Facebook  

W ostatnim sparingu przed rozpoczynającymi się za tydzień rozgrywkami Tauron Ligi, siatkarki Lotto Chemik Police w Gryf Arenie w Gryficach pokonały zespół z tej samej, najwyższej w Polsce klasy rozgrywkowej, czyli #Volley Wrocław 3:0, ale dodatkowy set wygrały wrocławianki. 

W Gryf Arenie policzanki wystąpiły w ustawieniu: Matylda Grabowska, Julia Orzoł, Natalia Mędrzyk, Kinga Różyńska, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Weronika Gierszewska, Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Maja Koput, Anna Dorywalska, Wiktoria Przybyło, Eliza Ropela-Puzdrowska.

Na inaugurację Tauron Ligi Chemik podejmie Sokoła Mogilno, a mecz odbędzie się w szczecińskiej Netto Arenie przy ul. Szafera w sobotę 11 października o godz. 12.30.©℗

 (mij)

 

