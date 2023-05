Siatkówka. UKS Błyskawica Szczecin zwycięża i ogłasza nabór do klasy sportowej!

Trener Edward Wojnecki i jego podopieczni z Błyskawicy. Fot. archiwum

Jak co roku młodzi siatkarze UKS Błyskawicy Szczecin brali udział w jednej z cyklicznie odbywających się młodzieżowych imprez na sportowej mapie Polski, czyli Turnieju Strzelca o Puchar Kronospanu w Strzelcach Opolskich.

Szczeciński zespół pokazał się ze świetnej strony i wygrywając wszystkie spotkania, zapewnił sobie I miejsce w klasyfikacji końcowej. Oprócz pucharu i złotych medali dla wszystkich członków zespołu, na indywidualne wyróżnienia zasłużyli dwaj siatkarze Błyskawicy. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został wybrany Iwo Bąkowski, a najlepszym rozgrywającym - Michał Brysik.

Obaj zawodnicy, podobnie jak reszta zespołu, grę w klubie łączy z nauką w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie. To właśnie tam od kilku lat znajduje się baza sportowa szczecińskich siatkarzy. Od zbliżającego się roku szkolnego 2023/2024, pierwszoklasiści, którzy zdecydują się dołączyć do klasy sportowej, oprócz występów w rozgrywkach klubowych i reprezentacji szkoły, będą objęci także programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Profesjonalne treningi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, a także zwiększenie szans na zaprezentowanie się na arenie ogólnopolskiej, to tylko niektóre z zalet, które niesie ze sobą projekt SOS.

Szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności będzie już 7 czerwca o godz. 18.30, bo właśnie wtedy w hali sportowej przy ul. Rydla 49 odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Składanie wniosków o przyjęcie do klas sportowych odbywa się elektronicznie do 31 maja. (kw)