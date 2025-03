Siatkówka. „Setka” Dominiki Pierzchały

Dominika Pierzchała świetnie czuła się nie tylko w bloku, ale także w ataku. Fot. Dariusz GORAJSKI

W przegranym środowym meczu z Developresem środkowa Chemika Dominika Pierzchała zdobyła 5 punktów blokiem i tym samym wyśrubowała swój wynik w sezonie do 100 skutecznych bloków. Takim samym wynikiem przed dwoma laty mogła się pochwalić grając w Chemiku Agnieszka Korneluk.

22-letnia siatkarka ma za sobą niezwykle udany sezon. Zagrała we wszystkich 24 meczach Chemika i zdobyła w nich łącznie 297 punktów. Jej wizytówką była gra blokiem. Ligowe rywalki zatrzymała już 100 razy, w rekordowym meczu z ŁKS zdobyła w ten sposób 12 punktów. W tym roku raczej nikt nie zdetronizuje już Pierzchały w rankingu najlepiej blokujących ligi. Ubiegłoroczna triumfatorka tego rankingu Joanna Pacak z BKS Bielsko ma o 20 skutecznych bloków mniej od polickiej środkowej, a trzecia w klasyfikacji Agnieszka Koneluk z Developresu o 26 mniej.

– Ten sezon dał mi na pewno bardzo dużo mentalnie. Zobaczyłam siebie w innej roli i myślę, że w miarę dobrze się z niej wywiązuję, a to mnie bardzo cieszy. Czasami czułam, że wręcz muszę wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Mamy naprawdę bardzo młody zespół i myślę, że to jest też dla mnie bardzo duża nauka. Cieszy mnie to, że dostałam od klubu i sztabu trenerskiego takie zaufanie. Blok to dla nas bardzo ważny element. Cieszy mnie to bardzo. Dodatkowo jest to też mój ulubiony element, nad którym staram się cały czas pracować – komentowała Dominika Pierzchała.

Dla 22-letniej siatkarki obecny sezon będzie prawdopodobnie ostatnim w Chemiku. Dominika Pierzchała wkrótce ma przenieść się do Developresu Rzeszów.

(woj)