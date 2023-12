Siatkówka. Policzanki zdobyły Tarnów

W akcji najlepsza siatkarka meczu w Tarnowie, czyli Martyna Grajber Nowakowska. Fot. Ryszard PAKIESER

W ostatnim meczu polickich siatkarek Anno Domini 2023, w jak się okazało szczęśliwej 13. kolejce, doszło do derbowego pojedynku Grupy Azoty, bo w Tarnowie spotkały się drużyny sponsorowane przez potentata w branży chemicznej, a mecz - i to bardzo wyraźnie - wygrał zespół zachodniopomorski, utrzymując się na szczycie ligowej tabeli.

Tauron Liga siatkarek: GRUPA AZOTY AKADEMIA Tarnów – GRUPA AZOTY CHEMIK Police 0:3 (18:25, 16:25, 20:25)

CHEMIK: Bruna Honorio, Dominika Pierzchała, Iga Wasilewska, Saliha Sahin, Martyna Łukasik, Marlena Kowalewska, Martyna Grajber-Nowakowska (libero) oraz Monika Fedusio, Natalia Mędrzyk, Elizabet Inneh-Varga, Xia Ding, Monika Jagła (libero)

Policzanki od początku spotkania uzyskały dużą przewagę, a stało się to głównie za sprawą agresywnej zagrywki. Z upływem czasu trener Chemika Marco Fenoglio mógł śmiało dokonywać licznych roszad w składzie. Najtrudniejszy i najbardziej wyrównany był trzeci set, w którym tarnowianki uzyskały przewagę i nasze zawodniczki musiały odrabiać straty, a do wyrównania doprowadziły po dobrej serii zagrywek Fedusio, która w całym spotkaniu zdobyła 9 punktów. O jedno oczko więcej wywalczyła Honorio, a po 8 punktów zapisały na swoich kontach Pierzchała i Wasilewska. Najlepszą zawodniczką meczu, tzw. MVP, uznano Grajber-Nowakowską i było to dla niej pierwsze takie wyróżnienie od czasu kiedy zaczęła grać na pozycji libero. (mij)