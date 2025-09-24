Środa, 24 września 2025 r. 
Siatkówka. Polacy zagrają o półfinał mistrzostw świata z Turcją

Data publikacji: 24 września 2025 r. 10:55
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2025 r. 11:40
Bartosz Kurek ma w kolekcji już dwa medale mistrzostw świata – złoto z 2018 roku i srebro sprzed trzech lat. Fot. Ryszard PAKIESER  

Reprezentacja Polski w drodze do ćwierćfinału mistrzostw świata nie przegrała jeszcze meczu i straciła zaledwie dwa sety. W środę w walce o półfinał nasi siatkarze zmierzą się z Turcją. Ćwierćfinałowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.

Dwa pierwsze mecze grupowe na mistrzostwach świata z Rumunią i Katarem polscy siatkarze wygrali 3:0. W kończącym fazę grupową spotkaniu z Holandią i meczu 1/8 finału z Kanadą Polacy stracili po secie. Teraz na drodze do strefy medalowej Polakom stanie Turcja, która podobnie, jak Polacy straciła dotychczas tylko dwa sety.

– Wydaje mi się, że Turcy są w formie. Bardzo dobrze się prezentują w tym turnieju. Czeka nas kolejne zacięte i ciężkie spotkanie. Nie przyjechaliśmy jednak tutaj, aby przejść suchą stopą przez turniej ale, aby wyrywać te zwycięstwa. Będziemy się naparzać i mam nadzieję, że to my wyjdziemy zwycięsko z tej batalii – komentował na antenie TVP Sport przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.

Polacy są trzykrotnymi mistrzami świata. Na najwyższym stopniu podium stawali w 1974, 2014 i 2018 roku. Na poprzednich MŚ w 2022 roku rozgrywanych w naszym kraju i Słowenii wywalczyli tytuł wicemistrzowski.

(woj)

Jest komu grać,
2025-09-24 12:52:19
ale dyspozycja dnia się liczy ! Ja wierzę, że trener umie wymieniać tych co chwilowo mają zastój formy! W wyrównanych drużynach decydują niuanse ! Liczę ,że nasi nie spalą w obliczu bycia faworytem! Nasi muszą, tamci mogą i to jest najtrudniejszy przeciwnik ! Kilka "młotków" na początek może ustawić hierarchię w polu!

