Siatkówka. Polacy zagrają o półfinał mistrzostw świata z Turcją

Bartosz Kurek ma w kolekcji już dwa medale mistrzostw świata – złoto z 2018 roku i srebro sprzed trzech lat. Fot. Ryszard PAKIESER

Reprezentacja Polski w drodze do ćwierćfinału mistrzostw świata nie przegrała jeszcze meczu i straciła zaledwie dwa sety. W środę w walce o półfinał nasi siatkarze zmierzą się z Turcją. Ćwierćfinałowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.

Dwa pierwsze mecze grupowe na mistrzostwach świata z Rumunią i Katarem polscy siatkarze wygrali 3:0. W kończącym fazę grupową spotkaniu z Holandią i meczu 1/8 finału z Kanadą Polacy stracili po secie. Teraz na drodze do strefy medalowej Polakom stanie Turcja, która podobnie, jak Polacy straciła dotychczas tylko dwa sety.

– Wydaje mi się, że Turcy są w formie. Bardzo dobrze się prezentują w tym turnieju. Czeka nas kolejne zacięte i ciężkie spotkanie. Nie przyjechaliśmy jednak tutaj, aby przejść suchą stopą przez turniej ale, aby wyrywać te zwycięstwa. Będziemy się naparzać i mam nadzieję, że to my wyjdziemy zwycięsko z tej batalii – komentował na antenie TVP Sport przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.

Polacy są trzykrotnymi mistrzami świata. Na najwyższym stopniu podium stawali w 1974, 2014 i 2018 roku. Na poprzednich MŚ w 2022 roku rozgrywanych w naszym kraju i Słowenii wywalczyli tytuł wicemistrzowski.

(woj)