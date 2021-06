Siatkówka plażowa. Akademickie półfinały w Szczecinie - upał, muzyka, widoki...

Piękna pogoda, świetna atmosfera i wysoki poziom zawodów. Takimi słowami można podsumować właśnie zakończony półfinał A akademickich mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Najlepszymi okazali się Weronika Antczak i Justyna Kozłowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Dawid Pawlun i Jakub Kraut (Uniwersytet Gdański).

Jednak wygranych było więcej, bo do trójmiejskich finałów, zaplanowanych na początek lipca, kwalifikowało się po osiem najlepszych duetów z każdego turnieju. Czołowe lokaty (tak istotne w kontekście rozstawienia) przypadły głównie ekipom z Poznania oraz Gdańska. Dość licznie reprezentowani gospodarze (ze Szczecina startowali reprezentanci US, ZUT, AMo oraz PUM) przebili się do dalszej fazy tylko z jedną męską parą, którą stanowili Mateusz Kujawa i Mateusz Malewicz (ostatecznie sklasyfikowani na 5. miejscu). Dla pozostałych stawka okazała się za mocna.

W turnieju organizowanym przez Organizację Środowiskową AZS w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny, zagrało ponad 20 par kobiecych i męskich. Uczestnicy chwalili miejsce oraz klimat wyspy Grodzkiej z pięknymi widokami na miasto oraz jakość boisk przygotowanych przed duet organizatorów: Tomasza Kławsiucia (PUM) oraz Tadeusza Skrzypkowskiego (OŚ AZS). Podczas całej imprezy siatkarki oraz siatkarzy mobilizowały głośne taneczne rytmy, które zapodawał panujący znad konsolety DJ Piotr, zaś tysiące wypitych litrów wody świadczyło zarówno o wysiłku uczestników, jak i ponad 30-stopniowym upale. Było gorąco!

(PS)