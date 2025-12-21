Siatkówka. Pewna wygrana Chemika

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Siatkarki Chemika w trzech setach zasłużenie wygrały z targanymi kryzysem mielczankami, a spotkanie oglądało 400 kibiców w tym 4 z Polic, zaś najlepszą zawodniczką wybrano najskuteczniejszą w ataku Julię Orzoł.

Tauron Liga siatkarek: ITA TOOLS STAL Mielec – LOTTO CHEMIK Police 0:3 (20:25, 23:25, 19:25)

CHEMIK: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska, Agata Nowak (libero), Eliza Ropela-Puzdrowska (libero) oraz Maja Koput, Anna Dorywalska, Wiktoria Przybyło

W pierwszym secie policzanki szybko objęły 3-punktowe prowadzenie, a później jeszcze je powiększyły, kontrolując przebieg boiskowych wydarzeń, a seta asem serwisowym zakończyła Rożyńska.

W drugiej części gry mielczanki objęły prowadzenie 6:2 i nie pomogła przerwa, o którą poprosił trener Chemika Dawid Michor, bo wkrótce Stal miała już pięć oczek więcej (10:5), ale od tego momentu przewaga miejscowych zaczęła topnieć i przed decydującą końcówką był remis (19:19). Mimo dwóch punktów z rzędu mielczanek, zwycięsko z najbardziej wyrównanej drugiej partii wyszła ekipa zachodniopomorska.

Początek trzeciej odsłony, podobnie jak poprzedniej należał do Stali, która szybko objęła prowadzenie 3:0, ale policzanki wyrównały na 8:8, po czym wyszły na prowadzenie, które zaczęły systematycznie podwyższać i zasłużenie wygrały trzeciego seta oraz cały mecz.

(mij)

Pozostałe wyniki: Sokół & Hagric - #Volley 0:3, MOYA Radomka - UNI 1:3, BKS Bostik ZGO - PGE Budowlani 0:3.

1. DevelopRes Rzeszów 28 29-6 9 1

2. UNI Opole 27 28-9 9 2

3. Budowlani Łódź 27 29-10 9 2

4. ŁKS Łódź 21 25-16 7 3

5. BKS Bielsko-Biała 20 24-20 7 4

6. LOTTO CHEMIK Police 15 21-22 5 6

7. Pałac Bydgoszcz 14 17-20 5 5

8. Radomka Radom 11 18-23 4 7

9. Stal Mielec 11 16-27 4 7

10. Sokół & Hagric Mogilno 10 17-27 3 8

11. #Volley Wrocław 8 11-27 2 9

12. LOS Nowy Dwór Maz. 0 2-30 0 10

