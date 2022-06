Siatkówka. Martyna Łukasik nadal w Policach

Występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej kobiecej siatkówki Grupa Azoty Chemik Police przedłużył kontrakt z przyjmującą Martyną Łukasik, która występuje w zespole aktualnych mistrzyń Polski od sezonu 2018/19, a nadchodzące rozgrywki będą jej piątymi w polickich barwach.

- Przyszłam do Polic w wieku 19 lat i minęło kilka sezonów, a ja cały czas mam przekonanie, że rozwijam się, poprawiam umiejętności oraz robię kolejny krok do przodu - powiedziała M. Łukasik. - Co roku walczymy o trofea, kilka tygodni temu zdobyłyśmy mistrzostwo Polski. Czuję stabilizację i cieszę się, że znalazłam ją w Chemiku.

Martyna Łukasik ma na koncie trzy mistrzostwa kraju, trzy Puchary Polski i Superpuchar. Aktualnie przebywa w Korei Południowej, gdzie wraz z reprezentacją Polski przygotowuje się do drugiego tygodnia Ligi Narodów, a Polki wkrótce zmierzą się z Japonią, USA, Belgią i Tajlandią.

(oprac. mij)