Siatkówka. Joanna Sikorska w Grupie Azoty Chemik Police

Mistrz Polski w ekstraklasie siatkarek Grupa Azoty Chemik Police podpisał kontrakt z 31-letnią atakującą Joanną Sikorską, która w poprzednich sezonach broniła barw m.in. Jokera Świecie, Energetyka Poznań czy Wisły Warszawa. Zeszłoroczne rozgrywki spędziła w Świeciu, gdzie w 22 spotkaniach zdobyła 220 punktów.

- Z beniaminka do mistrza Polski, to nie jest scenariusz, który przytrafia się często - mówi J. Sikorska. - Cieszę się, że klub postanowił mi zaufać. Jestem doświadczoną siatkarką i postaram się pomóc wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Cieszę się na myśl o starcie przygotowań i nie mogę doczekać się sezonu, w którym powalczę o pierwszy medal w ekstraklasie. (oprac. mij)