Siatkówka. Inauguracyjna wygrana policzanek w Netto Arenie

Policzanki (w jaśniejszych koszulkach) wygrały z Sokołem. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W inauguracyjnym meczu Tauron Ligi siatkarek, w którym sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, w szczecińskiej Netto Arenie policzanki wygrały po tie-breaku z ekipą z Mogilna, która w poprzednim sezonie broniła się przed spadkiem.

Tauron Liga siatkarek: LOTTO CHEMIK Police - SOKÓŁ & HAGRIC Mogilno 3:2 (17:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:10)

CHEMIK: Ewelina Wilińska, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Kinga Różyńska, Weronika Gierszewska, Agata Nowak (libero) oraz Matylda Grabowska, Julia Hewelt i Maja Koput

Zespół gości rozpoczął pierwszego seta z dużym animuszem, skutecznie atakując skrzydłami, a sporo błędów Chemika przesądziło o jego porażce. Po przegranej partii trener policzanek Dawid Michor dokonał drobnych korekt i skuteczniej atakować zaczęła Gierszewska, co pozwoliło wygrać dwa kolejne sety. Czwarta część była podobna do pierwszej i od początku dominował Sokół, doprowadzając do tie-breaka. W decydującym, najkrótszym secie, na początku górą były przyjezdne, ale Chemik zdołał odrobić straty wychodząc na prowadzenie 8:7, a w końcówce powiększał przewagę i zasłużenie zwyciężył. (mij)

Pozostałe wyniki 1. kolejki: UNI Opole - ŁKS Commercecon Łódź 1:3, PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec 2:3, #Volley Wrocław - ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0.

