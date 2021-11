Siatkówka. Inauguracja Ligi Mistrzyń w Szczecinie

Środowy mecz z Fatum Nyiregyhaza, który zainauguruje rozgrywki tegorocznej Ligi Mistrzyń, siatkarki Chemika Police rozegrają w szczecińskiej Netto Arenie. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce także mecze krajowych rozgrywek mistrzyń Polski odbywać się będą w Szczecinie.

Pierwszy mecz Ligi Mistrzyń z Fatum Nyiregyhaza zaplanowano w najbliższą środę o godzinie 18. Na stronie abilet.pl prowadzona jest sprzedaż wejściówek na to spotkania. Bilety kosztują od 15 do 25 złotych (ulgowe 10-15 złotych). Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mogą składać do klubu (marketing@chemik-police.com) wnioski o darmowy wstęp na mecz.

(woj)