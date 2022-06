Siatkówka. Grupa Azoty Chemik Police przedłużyła kontrakt z Marią Stenzel

Grupa Azoty Chemik Police poiunformował na swej stronie internetowej, że przedłużył kontrakt z Marią Stenzel.

Libero Chemika wystąpiła w 28 spotkaniach ligowych sezonu 2021/22. Na koniec rozgrywek okazała się najlepiej przyjmującą siatkarką Tauron Ligi (61,70% pozytywnego odbioru).

- W dniu podpisania kontraktu, rok temu, powiedziałam, że jeśli chce się zdobyć mistrzostwo Polski, to Chemik daje największą na to szansę, więc mam pierwsze złoto w karierze i to coś, co zapamiętam do końca życia - powiedziała M. Stenzel. - Wiem, że w Policach toczyć będą się najważniejsze mecze w nadchodzącym sezonie i cieszę się, że będę ich częścią.

Aktualnie Maria Stenzel przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Po dwóch tygodniach Ligi Narodów jest najlepiej broniącą turnieju i zajmuje 4. miejsce wśród najlepiej przyjmujących.

