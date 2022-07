Siatkówka. Grupa Azoty Chemik Police podpisał kontrakt z Lenką Oveckovą

Występujący w ekstraklasie polskiej kobiecej siatkówki Grupa Azoty Chemik Police podpisał kontrakt z 26-letnią rozgrywającą, reprezentantką Słowacji Lenką Oveckovą, która w poprzednich sezonach grała m.in. w ligach węgierskiej i czeskiej.



- Nie ukrywam, że kontrakt w Chemiku jest dla mnie ogromnym krokiem do przodu - mówi L. Oveckova. - Dołączam do jednej z najsilniejszych drużyn w Europie, co stanowi duże wyzwanie, ale i sporą radość. Chcę stać się ważną siatkarką drużyny. Zrobię wszystko, żeby przekonać do siebie sztab szkoleniowy i walczyć o mistrzostwo Polski!



Lenka Oveckowa to drugi tego lata transfer klubu, bo nieco wcześniej doszło do podpisania kontraktu z Moniką Jagłą.



Skład Grupa Azoty Chemika Police na sezon 2022/23:

Przyjmujące: Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska

Atakujące: Jovana Brakocević-Canzian

Środkowe: Iga Wasilewska, Marta Pol

Rozgrywające: Lenka Oveckova

Libero: Maria Stenzel, Monika Jagła

(oprac. mij)