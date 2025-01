Siatkówka. Chemik wygrywa bez straty seta

maja przewakę

2025-01-05 23:30:40

9 pkt nad kaliszem czyli 3 mecze .przed kaliszem 9 meczow do rozegrania , trzeba odliczyć 3 przegrane kalisza z czołówką to kaliszowi zostaje 6 meczów . chemik musi wygrać jeszcze 3 mecze by byc pewnym utrzymania , przy założeniu że kalisz wszystkie 6 meczów wygrywa poza meczami z łodzią , bielskiem i rzeszowem .