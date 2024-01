Siatkówka. Chemik walczy o awans

Czy policzanki odrobią straty? Fot. Ryszard PAKIESER

W czwartek o godz. 18 w Netto Arenie przy ul. Szafera odbędzie się rewanżowy mecz play-off siatkarek Pucharu CEV Grupy Azoty Chemika Police z Reale Mutua Fenera CHIERI'76, a po wyjazdowej porażce 1:3 (19:25, 25:16, 20:25, 19:25), policzanki aby awansować do ćwierćfinału, muszą wygrać rewanż za trzy punkty (3:0 lub 3:1) i zwyciężyć w tzw. złotym secie.

Żadna z polskich telewizji nie będzie transmitować tego spotkania i dlatego Chemik zgłosił się do CEV z prośbą o możliwość transmisji we własnym zakresie. CEV wyraziła zgodę i mecz będzie dostępny do obejrzenia na żywo za pośrednictwem klubowego Facebooka oraz Youtuba kanału KPSport.

- Zapraszamy kibiców do hali, bo wsparcie trybun w tak trudnym meczu będzie nieocenioną wartością, ale chcemy, by spotkanie obejrzeli także ci, którzy nie mogą przyjechać do Szczecina - mówi Radosław Anioł, dyrektor zarządzający Chemika. (mij)