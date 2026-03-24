Siatkówka. Chemik rozpoczyna play-offy

W sezonie zasadniczym Chemik przegrał oba mecze z Budowlanymi. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Po zakończeniu sezonu zasadniczego Tauron Ligi siatkarek we wtorek rozpoczęły się play-offy, a zajmujący 7. miejsce Lotto Chemik Police swój pierwszy mecz rozegra w środę o godz. 20 w Łodzi z tamtejszymi wiceliderkami, czyli PGE Budowlanymi, a spotkanie będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2.

Policzanki mecz ostatniej ligowej kolejki rozegrały awansem znacznie wcześniej, więc miały dwa tygodnie by spokojnie trenując przygotować się do starcia z Łodziankami. Nasza drużyna wyruszyła w podróż na pierwszy mecz we wtorek, w pełnym, 13-osbowym składzie, a wszystkie zawodniczki są w optymalnej dyspozycji. Rewanż odbędzie się 30 marca o godz. 17.30 w Enea Arenie, a ponieważ gra się do dwóch zwycięstw, ewentualny trzeci pojedynek odbędzie się 1 kwietnia w Łodzi. ©℗ (mij)

A oto pozostałe ćwierćfinałowe pary:

DevelopRes Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz

UNI Opole - ITA TOOLS STAL Mielec

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź

TABELA KOŃCOWA SEZONU ZASADNICZEGO

1. DevelopRes Rzeszów 61 63-12 20 2

2. Budowlani Łódź 56 60-17 19 3

3. UNI Opole 49 53-25 16 6

4. BKS Bielsko-Biała 41 47-38 14 8

5. ŁKS Łódź 35 46-44 13 9

6. Stal Mielec 31 42-47 11 11

7. LOTTO CHEMIK Police 29 41-45 10 12

8. Pałac Bydgoszcz 28 36-46 9 13

9. Radomka Radom 25 38-49 8 14

10. Sokół & Hagric Mogilno 22 35-54 7 15

11. #Volley Wrocław 14 22-56 4 18

12. LOS Nowy Dwór Maz. 5 13-63 1 21

