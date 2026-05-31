Siatkówka. Chemik na urlopie

Grające w Tauron Lidze siatkarek zawodniczki Lotto Chemika Police rozpoczęły właśnie urlopy, zaś w piątek rano rozegrały ostatni mecz, a było to dwusetowe spotkanie z SMS-em Police, który jest aktualnym podwójnym mistrzem Polski, juniorek i juniorek młodszych.

- Z SMS-em Police współpracujemy, a właściwie to tworzymy jeden klub, zaś młodzieży SMS-u trzeba pogratulować dwóch złotych medali mistrzostw kraju - powiedział prezes Lotto Chemika Radosław Anioł. - Piątkowe spotkanie nie było tak naprawdę pojedynkiem dwóch klubów ale towarzyskim meczem z mieszanymi składami i jeden z zespołów wygrał 2:0, lecz wynik nie był tu najistotniejszy. Nasze siatkarki rozpoczynają właśnie urlopy, a przygotowania do nowego sezonu zaczniemy 3 sierpnia. Na odpoczynek nie mogą sobie jeszcze pozwolić nasze kadrowiczki, bo Maja Koput poleciała z pierwszą reprezentacją do Chin, a powołania otrzymały także: Julia Orzoł, Julia Hewelt oraz Anna Dorywalska. Jeśli chodzi o nasz skład na kolejny sezon, to karierę zakończyły Kinga Różynska i Adrianna Rybak-Czyrniańska, zaś pozyskać zamierzamy 6 nowych zawodniczek ale na razie nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów. ©℗ (mij)

